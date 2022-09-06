A101'de bu hafta neler var? A101 8 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Dikey süpürge, kahve makinesi, yazıcı, nevresim takımı ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Masa örtüsünden televizyona, beyaz eşyadan borcama, tavan boyasından testereye kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 8 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 8 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Duvar ve tavan boyası, mutfak masası, Saç ve Sakal Kesme Makinesi, Çubuk Blender ve Mini Mutfak gereçlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, bilgisayar aksesuarları, cep telefonu, dikiş makinesi, su dalgası maşası, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 8 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshıba 65″ Ultra Hd Smart Tv 9499 TL, Dahili wifi ve bluetoothlu akıllı tek kumanda exxen, netflix gibi uygulama özellikli Toshıba 43″ Ultra HD Smart TV 5299 TL, Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led Tv 3499 TL, Sunny tarafından garantili Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta i,çin hazırlanan katalogtaki teknoloji ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikli, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.35″ Hd ekrana sahip 2 yıl KVK servis garantili Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2199 TL, Canon G2420 Tanklı Yazıcı 1999 TL, Alcatel 1T 10 2020 Tablet 999 TL, Piranha Akıllı Saat 149 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 79,95 TL, TCL S108 Bluetooth Kulaklık 379 TL, Phılıps Kulak İçi Kuaklık 69,95 TL, Piranha Full HD PC Kamera 79,95 TL, Osram Led Ampül+Sinek Kovucu Ampül 69,95 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 119 TL,

A101 kataloğunun en çok dikkat çeken ürünleri ise; Moda Baba Koltuğu 4995,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USb'li Uzatma Kablosu 129,95 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 1499 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 429 TL, Kiwi Mini Tost Makinesi 229 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 149 TL, Aprlla Şarjlı Epilatör 169 TL, Fakir Exetrim Saç ve Sakal Kesme Makinesi 199 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 449 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 239 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunun kampanyalı ürünlerinde Beyaz Eşya grubunda 4 adet fırsat fıürünü dikkat çekiyor. 15 program, hızlı yıkama ve zaman erteleme özellikli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 4299 TL, Çift kapılı 402 litre iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 6199 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 3599 TL,

A101'de bu hafta sonbaharın gelmesiyle birlikte ev tamir ve tadilat işlerinde kullanılacak malzemeler yer alıyor. Casati Sinergia 10 KG Tavan Boyası 119,95 TL, Casati Sinergia 10 KG silikonlu Plastik Duvar Boyası 149,95 TL, MDf Kit Hızlı Yapıştırıcı 19,95 TL, Takım Çantası 44,95 TL, Sineklik 4'lü Yama Bandı 13,95 TL, Boya Rulosu 14,95 TL, Sprey Boya 19,95 TL, Tek Fiyat Boya Ürünleri 5,95 TL, Piranha Dekupaj Testere 299,95 TL, Piranha 12V Vidalama seti 329,95 TL, Piranha Silikon Tabancası 59,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 8 Eylül kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda harika ürün fırsatları bulunuyor. Brillant Çift Kişilik Güpürlü Pamuk Nevresim Takımı 399 TL, Tığ İşi Dantel Detaylı Masa Örtüsü 49,95 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 99,95 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 99,95 TL, Nakışlı Mutfak Peçetesi 12,95 TL, Doremi Kız Çocuk Külotlu Çorap 8,95 TL, Kız Çocuk Kot Görünümlü Tayt 39,95 TL fiyattan satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda yine harika ürünler yer alıyor. A101'de bu hafta; Desenli Sürahi 24,95 TL, Lav Renkli 6 Parça Kase Seti 12,95 TL, Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL, Yağlık-Sosluk 7,95 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Masası 12,95 TL, Renkli 12'li Baharat ve Erzak Küreği 9,95 TL,

Ayaklı Servis Tabağı 69,95 TL, Karma Cam Ürünleri 7,95 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 49,95 TL, Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 89,95 TL, Ceviz Kıracağı 17,95 TL, Rooc 6'lı Lüks Meyve Bıçağı 34,95 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 219,95 TL, Hascevher Aşure Tenceresi 279,95 TL, Hascevher 2'li Granit Set 379,95 TL olacak.

BİM'de bu cuma neler var? BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler satışta!

ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?