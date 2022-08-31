BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Eylül 2022 aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu cuma 'Şık tasarımlar' etiketiyle Laptop çantası, kalemlik ve makyaj çantasında özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Dijitsu 55″ (140 cm) Android Tv 6.299 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BIM 2 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Mutfak ürünleri, Teknoloji, elektrikli ev aleti, Çok amaçlı ürünler, züccaciye, kişisel bakım ve tekstil ürünleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'e bu hafta 2 farklı televizyon geliyor. Dijitsu 55 İnç Android TV 6299 TL ve Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL'den satılacak.

Ayrıca; Dikey buhar özellikli, kendi kendini temizleme ve su damlatma, kireç önleyici sistemli Fakir Buharlı Ütü 449 TL, Keysmart Baskül 139 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

Bu cuma BİM'se 'Şık tasarımlar' konseptiyle; Laptop Çantası 219 TL, El Çantası 59 TL, Makyaj Çantası 79 TL, Polosmart Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti 175 TL ve Tablet Çantası 39 TL olacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünlerinde indirimler var. Polosmart Burun Kulak Kıl Alma Favori Düzeltici 79 TL, Polosmart Kulak Temizleyici 39 TL, Keysmart Baskül 139 TL, Fakir Saç Düzleştirici 179 TL, Polosmart Manikür Pedikür Nasır Sökücü Cihazı 109 TL, Polosmart Elektronik Tırnak Bakım Seti 109 TL, Starcom Saç Şekillendirici ve Fön 159 TL, Polosmart Oje Kurutucu 69 TL, Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 59 TL, Kafa Masaj Aleti 19,50 TL, Çift Toplu Masaj Aleti 19,50 TL, Göz Masaj Aleti 24,50 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı 389 TL, Tefal Resist İntense Krep Tava 219 TL, Heifer Işıklı Kettle 249 TL, Chef's Sütlük 49 TL, Chef's Wok Tava 109 TL, Lav Tokyo Meşrubat Bardağı 34,50 TL, Pipetli Bardak 14,50 TL, Paşabahçe Azur Sürahi 54,50 TL,

Paşabahçe Kulplu Bardak 49 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 14,50 TL, Kapaklı Kase Seti 44,50 TL, Sebze Meyve Koruyucu 14,50 TL, Çok Amaçlı Kova 69 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 79 TL, Sosluk ve Çerezlik Kase 12,50 TL, Tek Fiyat Soyacak Çeşitleri 11 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 7,75 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM kataloğundaki Ev teksili ve giyim ürünlerinde ise Petek 100 gr Yumak 16,50 TL, Kiraz Yumak 14,50 TL, Azur Yumak 16,50 TL, Pırıl Yumak 12,50 TL, Jülide Yumak 16,50 TL, Beren Yumak 16,50 TL ve Bebek Body 19,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; Oyuncak Evcil Hayvan Seti 64,50 TL, Lisanslı Karma Hafıza Oyunu 29,50 TL, Lisanslı Karma Yapboz Bir Arada 32,50 TL, Lisanslı Etkinlik ve Boyama Kitapları 14,50 TL olarak satışa sunulacak.

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