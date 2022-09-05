ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta; AMD RYZEN işlemcili gaming bilgisayarlar ve monitör çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Range TSS 3032 Toz Torbasız Süpürge 1.199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda,Elektrikli ürünler, Züccaciye, Oyuncak ve Teknoloji grubunda muhteşem ürünleri yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta oyunseverlere özel gaming ürünler ve aksesuarlar yer alıyor.

ŞOK 7 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubundaki ürünlerde Performax Baltazar Gaming RGB 7.1 Kulaklık 229 TL, Hikvision piano Black Harici 512 GB SSD Disk 949 TL, İnca RGB Gaming Klavye ve Mouse Seti 279 TL, ViewSonic 24″ Premium Curved Gamng Monitör 3,299 TL, 2,799 TL, ViewSonic 32″ Multimedi Çerçevesiz Tasarım Monitör 3,499 TL, Tp-Link Mercusys Router 549 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK 7 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki gaming ürünlerin devamında; AMD Reyzen işlemcili, 500 GB SSD ve 16 GB Ram freedos işletim sistemli 2 yıl garantisi ile Gamers Arena Sagnal Hell PC 4799 TL, Gamer Arena Sagnal Pro PC 15,899 TL, Gamers Arena Sagnal The Myth PC 13,499 TL, Gamers Arena Sagnal EcoPlus Gaming PC 7,799 TL, Gamers Arena Sagnal Domination PC 14,699 TL, Gamers Arena Sagnal Extreme Gaming PC 24,699 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 329,90 TL, Şarjlı Saç Sakal Düzleştirici 99,95 TL, Blitz Dijital Banyo Baskülü 119 TL, Range TSS 3032 Toz Torbasız Süpürge 1.199 TL, Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 27,95 TL'den satışa sunulacak.

Şok Kataloğunda Kamp Sandalyesi 219,90 TL, Kamp Sandalyesi 119,90 TL, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 119,90 TL, Kamp Taburesi 34,95 TL, Çocuk Kamp Sandalyesi 119,90 TL, Termos Çanta 20 Litre 49,95 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve ev ihtiyaçları kapsamında; Banyo Paspas 2'li Takım 99,95 TL, Jakarlı El Havlusu 19,95 TL, Klozet Kapağı 19,95 TL, Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL, Katlanır Sele 99,95 TL, Katlanır Su Kovası 69,90 TL, Katlanır Saplı Maşrapa 19,95 TL, Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL, Kaymaz Raf Örtüsü 49,95 TL, Lime Tablet Mop Set 119,95 TL, Lime Sprey Mop Set 119,95 TL'den satılacak.