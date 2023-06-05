BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 6 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında; Parfümler, güneş losyonları, Temizlik ve hijyen ve Kişisel Bakım grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 6 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda kozmetik grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Naturalove Plaj Hasırı, Rinso 5 Litre Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı, Naturalove Mini Kol Çantası ve Palmolive Duş jeli çeşitleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte BİM'in "Haftanın Önerileri" etiketi ile hazırladığı muhteşem ürünlerle dolu aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Voit 100 ml Erkek Gazsız Deodorant 39,50 TL, Brut 100 ml Parfüm 139 TL, Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL, Naturalove Plaj Hasırı 79 TL, Naturalove Saç Fırçası 29,50 TL, Naturalove Mini Kol Çantası 79 TL, Naturalove 4'lü Seyahat Seti 35 TL, Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL, Blume Nature 6'lı Kağıt Havlu 29,50 TL, Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 35 TL'den yer alacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Exotic 150 ml Sıkma Portakal Suyu 7,50 TL, Jucy Vital 1 Litre 100% Elma Suyu 16,50 TL, Simbat Kuru Erik & Turna Yemişi 24,50 TL, Sek Quark 11,75 TL, West Falafel 450 gr Sebze Köftesi 22,50 TL, İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL, Pringles Patates Cipsi 22,50 TL, Teksüt Light 500 gr Beyaz Peynir 49 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Voit 100 ml Erkek Parfüm 79 TL, Voit 100 ml Kadın Parfüm 79 TL, Fair Gold 900 ml Vegan 49,50 TL, Blume 8'li Nature Tuvalet Kağıdı 24,50 TL, Voit 100 ml Tıraş Sonrası Balsam 39,50 TL, Flormar Renkli Lip Balm 47,50 TL'den raflarda yerini alacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak gıda ürünlerinin devamında; Torku 3×125 gr Tam Yulaflı Bisküvi 19,75 TL, İpek 1200 gr Köy Domates Salçası 59,75 TL, Fersan 250 ml Organik Elma Sirkesi 17,50 TL, İpek 920 gr Köy Biber Salçası Çeşitleri 69,75 TL, Kaanlar Akhisar 1 Kg Uslu Siyah Zeytin 52,50 TL, Tadelle Maxinut 4×30 gr Fındıklı Gofret 23,50 TL, Bebeto Tubes 250 gr Yumuşak Şekerleme 19,75 TL, Bella Natura Glutensiz Unlar ve Ham Kakao 17,25 TL, Torku 142 gr Kakaolu & Sade Kremalı Gofret 12,50 TL, Torku Favorimo 4×61 gr Çikolata Kremalı Bisküvi 17,50 TL

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Kiva Sıvı Sabun 15,50 TL, Golden Rose Oje 19,50 TL, Difaş 2'li Diş Fırçası 22,50 TL, Lionesse Sırt Kesesi 29,50 TL, Kiva 10'lu Yara Bandı 6,50 TL, Kiva Dudak Koruyucu 15,50 TL, Golden Rose Maskara 56,50 TL, Casilli Büstiyer Slip Takım 69 TL, Naturalove Tırnak Makası 35 TL, Golden Rose Lip Gloss 46,50 TL,

Red Queen 2'li Banyo Lifi 12 TL, Epi Halo Aura Tıraş Bıçağı 79 TL, Man's Triflexx Tıraş Bıçağı 75 TL, Kiva 150 ml Deodorant 32,75 TL, Maylo 100'lü Puf Mendil 9,50 TL, Kiva 50 ml Çocuk Parfüm 39,75 TL, Colgate Çocuk Diş Fırçası 28,50 TL, Dermokil Micellar 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 29,50 TL, Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 12,50 TL, Fakir 1000 ml Yüzey Temizleyici ve Ahşap Temizleyici İkili Set 35 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 6,75 TL, Lady Speed 50 ml Roll-On 42,50 TL, Dermokil 50 SPF Güneş Kremi 99 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ayrıca; Mr.Green 5'li Temizlik Bezi Seti 55 TL, Mara 200 ml Bronzlaştırıcı Yağ 69 TL, Naturalove Seyahat Çantası 49,50 TL, Angie 225 ml Bronzlaştırıcı Yağ 65 TL, Sebamed 50 SPF Güneş Kremi 195 TL, Dermokil Yüz Temizleme Jeli 29,50 TL, Epi Tüy Dökücü 100 ml Krem 17,50 TL, Claderm 300 ml Aloe Vera Jel 29,75 TL, Naturalove Püsküllü Etnik Kolye 50 TL, Colgate 75 ml Çocuk Diş Macunu 28 TL,

Dermokil 100 ml Güneş Sonrası Jel 29 TL, Naturalove Desenli Makyaj Çantası 79 TL, Remove Erkek Tüy Dökücü Krem 24,50 TL, Naturalove Boncuklu Sarmal Bileklik 35 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,50 TL, Angie 50 SPF Güneş Koruyucu Krem 119 TL, Tokalon 30 SPF Güneş Koruyucu Krem 89 TL, Lionesse Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 29,50 TL, Güldal 750 ml Köpük Çamaşır Suyu 18,50 TL'den raflarda yerini alacak.

Kozmetik grubundaki fırsat ürünlerinde ise; Loreal Sun Kiss 100 ml Saç Açıçı Jel 74,50 TL, Naturalove 3'lü Renkli Halka Küpe Seti 50 TL, Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 19,50 TL, Nivea 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 195 TL, Tokalon 50 SPF Güneş Koruyucu Krem 109 TL, Tokalon 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 69 TL, Bulut 1 Litre Yumuşatıcı Çiçek Bahçesi 13,50 TL,

Dermokil 50 SPF Güneş Koruyucu Sprey 129 TL, Erkek Kokulu Bambu 3'lü Soket Çorap 69,50 TL, Nivea 30 SPF Güneş Koruyucu Jel Krem 269 TL, Angie 50 SPF Güneş Koruyucu Yüz Kremi 69 TL, Naturalove 4'lü Deniz Yıldızlı Toka Seti 39,50 TL, Mara 200 ml Işıltılı Güneş Sonrası Losyon 59 TL, Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 19,75 TL'den BİM reyonlarında yerini alacak.

BİM kataloğunda en çok yer kaplayan ürün çeşidi olan güneş losyonları; Angie 225 ml Işıltılı Güneş Sonrası Losyon 39 TL, Tokalon 50 SPF Güneş Koruyucu Yüz Kremi 79 TL, Angie 30 SPF 200 ml Güneş Koruyucu Krem 95 TL, Rinso 5 Litre Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 99,50 TL, Angie 50 SPF Çocuk Güneş Koruyucu Kremi 119 TL, Tokalon 50 SPF Çocuk Güneş Koruyucu Kremi 109 TL, Sebamed 50 SPF Güneş Koruyucu Bebek Sütü 195 TL, Nivea 50 SPF Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 265 TL, Dermokil 200 ml Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 125 TL fiyatla müşteriye seçenek olarak sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 7 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu