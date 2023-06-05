ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 7 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

Haziran ayının ilk ŞOK kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta çarşamba gününden itibaren geçerli olacak katalogta birbirinden güzel indirim fırsatları yer alıyor. ŞOK 7 Haziran kataloğunda; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3.999 TL fiyatıyla ilk dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; Elektronik Ürünler, Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim grubunda çeşitli ürünler uygun fiyattan satılacak. İşte ŞOK 12 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli ev aletleri, Çok amaçlı eşyalar, Çeşit Çeşit Bayan Çantaları, Nevresim seti, nakışlı havlu, Tencere ve sahan seti ile Temel ihtiyaç kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta GUESS markalı çantalar satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Davlumbaz-Ocak ve fırından oluşan Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3999 TL'den satışa çıkacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun züccaciye ve mutfak eşyaları grubunda yer alan; Fakir Base Türk Kahve Makinesi 649 TL, 2'li Kumsal Bej Sahan Seti 199 TL, 2'li Kumsal Bej Tava Seti 199 TL, 20 cm Amboss Kuvars Döküm Tencere 399 TL, 24 cm Amboss Kuvars Döküm Tencere 429 TL, 28 cm Amboss Kuvars Döküm Tencere 479 TL ve Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere 899 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca; 3'lü Kumsal Kare Saklama Kabı Set 99,95 TL, Vip Ahmet 1 litre Vakumlu Saklama Kabı 34,95 TL, Vip Ahmet 2 litre Vakumlu Saklama Kabı 39,95 TL, Vip Ahmet 3 litre Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL, 200 ml Oval Kahvaltılık 12,95 TL, 1250 ml Şeffaf Bakır Turşu Kabı 49,95 TL, Plastik Çırpıcı, Kepçe, Spatula, Kaşık, Kevgir 16,95 TL, Dikdörtgen Baskılı Tepsi 99,95 TL, 3'lü Hasır Sepet 199 TL, 4 litre Kumsal Kase / Süzgeçli Kase 22,95 TL Erzak Kabı 79,95 TL, 15 cm Seramik Kase 14,95 TL, 18 cm Seramik Tabak 14,95 TL, 3'lü Pai Erzak Kabı 129 TL, Çiçek Desenli Kesim Panosu / Ahşap Tepsi 64,95 TL ve Çiçek Desenli Bulaşık Altlığı 19,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK 12 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; 3 taraflı Ambilight, Dolby Vision ve Atmos, youtube, netflix blue tv, prime video uygulamalı 2 yıl garantili Phılıps 55″ 4K Ultra HD Ambilight Led TV 14149 TL, Phılıps 55″ 4K Ultra HD Smart Led TV 13499 TL, İntel Core İ5 işlemcili, 15.6 inç FHD ekran, 16 GB DDR4, 512 GB SSD depolama kapasitesine sahip olan Everest Everbook Notebook 10399 TL, İntel Core İ5 işlemcili, 15.6 inç ekranlı 16 GB Ram ve 500 GB SSD kapasiteli Everest Everbook Notebook 10999 TL, Logitech Sessiz Kablosuz Optik Mouse 339 TL fiyatla yer alıyor.

Şok aktüel kataloğunda beyaz eşya grubunda yer alan ürünleri; Hızlı soğutma ve tatil modu özellikli 2 yıl garantili ALTUS Buzdolabı 10499 TL, Kırışık önleme, led su tankı göstergeli, zaman erteleme özelliği ile dikkat çeken Altus AL91 YB 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 7199 TL, Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 7999 TL, FujiPlus 9000 BTU İnverter Klima 8999 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler fırsatlarının Tekstil kapsamında; Çift Kişilik Rnforce Nevresim Seti 299 TL, 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 59,95 TL, Klimalı Yastık 119 TL, Kadın Pijama Takımı 139 TL, Nakışlı Yüz Havlusu 49,95 TL, Nakışlı El Havlusu 24,95 TL, Dantelli Slip 21,95 TL, Altın Gövde Mini Abajur 119 TL, Sinbo 3 Raflı Lambader 229 TL ve Sinbo Mini Abajur 99,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Kadın Tek Toka Terlik 69,95 TL, Kadın Örgü Bantlı Terlik 69,95 TL, Kumsal VIP Set Junior %100 Temiz Su 199 TL, Perfore Ütü Masası 449 TL, Kapı Önü Paspası 34,95 TL ve Kadın Aksesuarlı Terlik 54,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

Şok Kataloğu ile Guess marka ile Bayan çantaları göz dolduruyor. ŞOK'ta bu hafta; Guess Gıully Camera Bej Çanta 2499 TL, Guess Gınıvera Logo Socıety Tote Kahve Çanta 2999 TL, Guess Galerıa Status Satchel Siyah Çanta 2999 TL, Guess Noelle Elıte Tote Siyah Çanta 2799 TL, Guess Montrıal Cnvrtble Xbody Flap Siyah Çanta 2799 TL, Guess Regılla Smal Tote Siyah Çanta 2799 TL, Guess Nerına Small Noel Tote Siyah Çanta 2799 TL, Guess Noelle Elıte Tote Siyah Çanta 2799 TL, Guess Vıkky Tote Lacivert Çanta 2799 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 6 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu Bu hafta ŞOK'ta Altın Gövde Mini Abajur 119 TL, Mini Abajur 99,95 TL, Sinbo 3 Raflı Lambader 229 TL, Kumsal Vıp Set Junior %100 Temiz Su 199 TL, Perfore Ütü Masası 449 TL, Vip Ahmet Kumsal Kare 3'lü Saklama Kabı 99,95 TL, Vip Ahmet Vakkumlu Saklama Kabı 49,95 TL, Vip Ahmet Şeffaf Bakır Turşu Kabı 49,95 TL, Erzak Kabı 79,95 TL, Oval Kahvaltılık 12,95 TL, Dikdörtgen Baskılı Tepsi 99,95 TL, Hasır Sepet 3'lü Set 199 TL, Çiçek Desenli Ahşap Kesim Panosu ve Ahşap Tepsi 64,95 TL, Çiçek Desenli Bulaşık Altlığı 19,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 500 gram Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 42 TL, 250 gram Yemeneli Türk Kahvesi 39 TL, 4x1 litre Çamlıca Gazoz 45 TL, 1690 Omo Sıvı Deterjan 65 TL ve 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 30 TL indirimli fiyatla satılacak.

A101 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı