A101 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda Televizyonlar bu haftaya damga vuruyor. A101 Aldın Aldın kampanya etiketi ile hazırlanmış olan onlarca kategoride çeşitli indirim fırsatları yer alıyor. A101'de bu hafta; Ayaklı vantilatör, el fanı, dikiş makinesi ve Borosilikat cam kahve karafı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 8 Haziran Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektrikli Mop, Harika Ev Eşyaları, Bebek Ürünleri, Balkon ve Bahçe ile Oto Aksesuar ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak, Çok amaçlı Ev eşyaları, oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Samsung 70″ UHD Smart TV 9,199 TL, Samsung 40″ Full HD Smart TV 7,499 TL, ONVO markası ile 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma ve smart özelliği, android işletim sistemi ile dikkatleri çeken Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 6,599 TL, Dahili wifi ve Hd uydu alıcılı Onvo 42″ Full HD Android Smart Led TV 4,299 TL'den satışa sunulacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 8 Haziran 2023 A101 Aktüel Kataloğu içeriğinde; SEG markası ile 2 yıl garantili olan 10 iş gününde Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile leke tutmayan inox gövde, led göstergeli, çocuk kilidi, 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 6,999 TL, Çocuk kilidi su taşma emniyeti, 6 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG İnox Bulaşık Makinesi 6,999 TL, Çift kapılı, 471 litre net iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12,699 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2,999 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2,199 TL, Thor İnox Ankastre Set 7,599 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 8 Haziran 2023 Kataloğu kampanyalarında yer almış fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Singer Brililance Dikiş Makinesi 3.299 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 1.399 TL, Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 699 TL, Kiwi Mikrodalga Fırın 1.399 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 699 TL, Kiwi Vantilatör 369 TL.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise 2 GB Ram kapasiteli Tecno Spark Go Cep Telefonu 3,899 TL, 4 GB Ram ve 128 GB Dahili hafızalı Reeder S19 Max Cep Telefonu 3,299 TL, Ultra Akıllı Saat 649 TL, Piranha El Fanı 79,95 TL, Piranha Kule Parti Hoparlörü 349 TL, Bluetooth Kulaklık 129 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşya grubundaki fırsatlarda ise; A101 Katalog Bu Hafta kmpanya Kataloğu detaylarında Beyaz Eşya grubunda 8 Haziran 2023 A101 Aktüel Kataloğunda büyük indirim ve avantajlarla yer almış fırsat ürünleri ise; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 6,999 TL, SEG İnox Bulaşık Makinesi 6,999 TL, Çift kapılı, 471 litre net iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12,699 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2,999 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2,199 TL, Thor İnox Ankastre Set 7,599 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101 kataloğunun büyük ilgi görecek olan ürünleri ise; Metaltex Raf Altı Sepet 49,95 TL, Metaltex Düzenleyici Raf 49,95 TL, Maxi Organizer 24,95 TL, Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 8,95 TL, Yetişkin Toka Çeşitleri 7,50 TL, Moda Life Köşe Koltuk 5.750 TL, İkili Katlanır Yatarlı Koltuk 3.750 TL olarak siparişe sunulacak.

A101'de bu hafta; Aprilla ABS Dijital Banyo Baskülü 129 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 139 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL, Aprilla Ayak Masaj Aleti 399 TL, Oral-B Clean & Protect Şarjlı Diş Fırçası ve Seyahat Kabı 599 TL, Oral-B Cross Action Şarjlı 3+1 Diş Fırçası Yedek Başlığı 219 TL, Piranha El Fanı 79,95 TL, Piranha Kule Parti Hoparlörü 349 TL ve Bluetooth Kulaklık 129 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aktüel Bu Hafta en fazla merak edilen Deniz grubundaki ürünleri; Plaj – Piknik Sandalyesi 169,95 TL, Ahşap Kollu Küçük Boy Plaj – Piknik Sandalyesi 149,95 TL, Plaj Şemsiyesi 184,95 TL, Plaj Hasırı 39,95 TL, İzolasyonlu 20 Litre Çanta 89,95 TL, İzolasyonlu Çanta 10 Litre 74,95 TL, Oyuncak Kum ve Su Havuzu Seti 249,95 TL, Büyük Boy Su Atan Oyuncak 39,95 TL, Büyük Boy Tavla 149,95 TL, Plastik Okey Takımı 209,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 Aktüel bu hafta merakla beklenen Tekstil ve Giyim grubu fırsatlarında toptan fiyatlarla 8 Haziran 2023 A101 Kataloğu listesinde yer bulan ürünleri; Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu 79,95 TL, Erkek Deniz Şortu 59,95 TL, Bayan Deniz Şortu 59,95 TL, Bayan Kalın Askılı Elbise 89,95 TL, Peştamal 49,95 TL, Dijital Baskılı Bayan Deniz Şortu 74,95 TL, Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 59,95 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 59,95 TL, Çocuk Deniz Şortu 49,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 8 Haziran kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubu seçili ürünleri; Paşabahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 69,95 TL, Paşabahçe 2'li Kapaklı Cam Kase 54,95 TL, Keramika Renkli Kalp Çerezlik 19,95 TL, Keramika Renkli Kupa 19,95 TL, Kılıflı Cam Matara 500 ml 29,95 TL, Borosilikat Cam Kahve Karafı 129,95 TL, Safir Kase 19,95 TL, LAV Kapaklı Şişe 49,95 TL, LAV Desenli Bardak 18,50 TL, LAV Çay Seti 12 Parça 129,95 TL, LAV Kulplu Bardak 17,50 TL, LAV Kavanoz 34,95 TL, LAV Kahve Yanı Bardak 12,95 TL, LAV Kavanoz 29,95 TL, LAV Şekerlik 24,95 TL, LAV Kase 24,95 TL, LAV Saklama Kabı 13,95 TL, LAV Tatlı Kasesi 12,95 TL, LAV Meşrubar Bardağı 13,95 TL, LAV Kahvaltılık ve Kase 14,95 TL, TL olacak.