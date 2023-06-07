BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 9 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9 Haziran 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Tatil ve Seyehat için Valiz çeşitleri, Bilgisayar ve oyun aksesuarları, Drone, Araç bakım ürünleri, züccaciye ve çok sayıda oyuncak çeşidi indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Fakir 4'lü Çeyiz Paketi 2599 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 9 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektrikli Ev ürünleri kapsamında Fakir 4'lü Çeyiz Paketi 2,599 TL ve House Pratik Şarjlı Süpürge 399 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. BİM kataloğunda ayrıca; Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 9 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında Teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Dijitsu 65 İnç UHD Android TV 8,899 TL, Dijitsu 50 İnç Uhd Android TV 5,799 TL, Polosmart Gaming Mouse 99 TL, Işıklı Gaming Mouse Pad 199 TL, Polosmart Mini Gaming Oyuncu Klavyesi 129 TL, PS4 Oyun Kolu 329 TL, Polosmart Gaming Kulaklık 329 TL, Polosmart Metalik Membran Klavye 179 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta Oto Bakım Ürünleri kapsamında; Araç İçi Telefon Tutacağı 59 TL, Araç İçi Fm Transmitter ve Şarj Cihazı 79 TL, Oto Çakmaklık Çoklayıcı 42 TL, Fakir Oto Bakım Ürünleri 32,50 TL, Fakir Hızlı Cila 29,50 TL'den bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu cuma en çok talep gören ürünlerin başında; 699 TL fiyatla Corby Drones Smart Drone geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Chef's Karnıyarık Tenceresi 179 TL, Chef's Tava 89 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL, Bonera Emaye Kupa 55 TL, Paşabahçe Live Beautiful Generation Kase 42,50 TL, Sufle Kabı ve Kase 19,50 TL, Lav Demet Optikli 6'lı Çay Bardağı 55 TL, Lav Servis Tabağı 12,50 TL, Lav Ayaklı Tatlı Kasesi 16,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de cuma günü için hazırlanmış ürünlerin devamında; Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 9,50 TL, Mandal Çeşitleri 20'li Takım 15 TL, Colorina Sıvı Sabunluk 64,50 TL, Kaymaz Banyo Taburesi 45 TL, Sineklik Yaması 19,50 TL, Kapı Önü Paspası 37,50 TL, Kadın Ayakkabı Kutusu 22,50 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 29,50 TL fiyattan yer alıyor.

Seyahat ürünleri kapsamında ise; Büyük Boy Valiz 595 TL, Orta Boy Valiz 495 TL, Küçük Boy Valiz 345 TL, Okyanus Home Seyahat Ürünleri 8,50 TL fiyatıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

Bim 9 Haziran Kataloğunun dikkat çeken diğer bir ürün grubu ise ev tekstili ve giyim oluyor. Letoon Erkek Spor Ayakkabı 239 TL, Esem Comfort Kadın Sandalet 145 TL, Akınal Bella Kadın-Erkek-Çocuk Tek Fiyat Terlik 59 TL, Kadın Spor Ayakkabı 209 TL, Kadın Eşofman Alt 89 TL, Kadın Fitilli Pantolon 44,50 TL, Casilli Kadın Kırinkıl Takım 139 TL, Kadın Kapri Pijama Takım 129 TL,

Erkek Eşofman Alt 89 TL, Kadın – Erkek Modal Tişört 69 TL, Ören Bayan Yazma 34,50 TL, Microfiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL, Masa Örtüsü 34,50 TL, İkili Havlu Set 49,50 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 229 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL olarak satılacak.

BİM'de Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünleri; Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 129 TL, Chef's Pro Sütlük 59 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 65 TL, Benante 6'lı Çay Tabağı 89 TL, Glass in love 6'lı Cam Elma Şekilli Kupa 55 TL, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 22,50 TL, Colorina 2 Katlı Kurabiyelik 79 TL, Colorina Ayaklı Kek Tabağı 69 TL, Basmalı Otomatik Çırpıcı 39,50 TL, Okyanus Home Silikon Ürün Çeşitleri 17,50 TL, Saban Kapaklı Mikser Kabı 29,50 TL, Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 26,50 TL TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında Paşabahçe 425 cc Kapaksız Kavanoz 6,50 TL, Paşabahçe 660 cc Kapaksız Kavanoz 7,50 TL, Paşabahçe 1000 cc Kapaksız Kavanoz 8,50 TL, Chef's Kavanoz Kapağı 1,25 TL, Baharatlık 17,50 TL, Kare 3'lü Saklama Kabı 18,50 TL, Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 19,50 TL, Kaşıklık 18,50 TL, Hobby Life Tek Fiyat Karma Ürünler 19,50 TL, Hobby Life Kapaklı Taşıma Saplı Kek-Börek Fanusu 39,50 TL, Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 18,50 TL olacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Mgs Oyuncak Neşeli Evim 69 TL, Mgs Oyuncak Piknik Seti 62,50 TL, Mgs Oyuncak Market Seti 62,50 TL, Mgs Luna ve Park Seti 99 TL, Mgs Oyuncak Güzellik Seti 49 TL, Mgs Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti 59 TL, Mgs Oyuncak Hava Araçları 49,50 TL,

Barbie Chelsea Seyahatte Bebek ve Aksesuarları 129 TL, Uno Uno Express 39,50 TL, Şimşek Toys Konuşan Nazlı Bebek 139 TL, Puzzle City 89 TL, Momo Hafıza Oyunu 45 TL, Momo Dörtlü Puzzle 45 TL, Martı Çocuk Karma Hikaye Kitapları 12,50 TL, İnkılap 96. yıl Pür Dikkat Serisi Kitaplar 17,50 TL, TRT lisanslı 6'lı Balon 12 TL, Köpük Balon 6,50 TL, Pilsan Kontrollü Bisiklet 399 TL fiyatla satışa çıkıyor.

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