BİM'de bu Salı neler var? BİM 10 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

8 Ağustos 2021 Pazar 15:05 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:05

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel ürünler kataloğunda Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Aşure malzemeleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Aşure Günü'ne özel ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 10 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 10 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Salı günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda gıda ve kozmetik kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda kişisel bakım ürünü karşılıyor.

Ahşap Takı Düzenleyici 37,90 TL, Naturalove 2'li Bileklik 9,90 TL, Naturalove 2'li Kolye 12,90 TL, Gloss Halka Küpe 8,90 TL, Eeose Kaş Kirpik Serumu 27,90 TL, Maybelline Maskara 22,90 TL, Karanlıkta parlayan Mara Dark Glow Oje çeşitleri 8,90 TL,

Note Lipgloss 14,90 TL, Note BB Mini Set 19,90 TL, Note Eyeliner Ultra Siyah 16,90 TL, Privacy Deodorant 11,90 TL, Axe Stick 16,90 TL, Elidor 1 Minute Süper Saç Kremi 15,90 TL, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi 16,90 TL,

Şekerli Makyaj Fırçaları 12,90 TL. Şekerli Pembe Tarak 12,90 TL. Işıl Güzellik Sabunu 3,50 TL. Pofu Kağıt Havlu 5,90 TL. Kurdeleli Çanta 12,90 TL. Pomellos Parfümlü Kolonya 17,90 TL. Diş macunu ve diş fırçasından oluşan Signal Seyahat Çantası 7,90 TL.

Clinomyn Diş Macunu 13,90 TL. Listerine 250ml Ağız Bakım Suyu 11,90 TL. Selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olan Doğal Kabak Lif 12,90 TL. Lionesse Ahşap Saç Fırçası çeşitleri 9,90 TL.

BİM 10 Ağustos 2021 Bim aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında tekstil ürünlerine de yer verilmiş durumda. Şortlu Pijama Takımı 39,90 TL. Naturalove İthal Lazer Kesim Sütyen 36,90 TL. Naturalove Küpe 7,90 TL. Farklı desenlerde Comfort Family Kadın Çorap 2,95 TL. Naturalove Kolye 9,90 TL.

Aşure yapımı için gerekli malzemelerin çoğunlukta olduğu BİM aktüel ürünler kataloğunun 2. sayfasında yer alan ürünler ve fiyatları ise şöyle:

BİM 10 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Simbat 350gr Antep Karası 7,50 TL, Simbat 400gr Aşurelik Kesme Kuru Kayısı 13,90 TL, Simbat 400gr Kırık Ceviz İçi 33,90 TL, Simbat 400gr Kavrulmuş Fındık 32,90 TL, Simbat 150gr Ceviz İçi 14,90 TL, Simbat 150gr Soyulmuş Çiğ Badem İçi 17,90 TL,

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki aşurelik malzemeler arasında yer alan; Seğmen 75gr Kuş Üzümü 3,95 TL, Seğmen 25gr Dolmalık Fıstık 9,75 TL, Seğmen 30gr Karanfil 4,95 TL, 6'lı Alüminyum Kase 2,50 TL, 300ml kapasiteli 8'li Desenli Aşure Kasesi 6,90 TL, Simbat 500gr Kuru Üzüm 9,95 TL, Yurt 500gr Hazır Aşure 5,90 TL fiyatla müşteriyi sevindirecek.

BİM'de bu hafta geçerli olacak 10 Ağustos Bim aktüel kataloğunda yer alan Aşure malzemeleri saymakla bitmiyor.

Simbat 250gr Kuru Kayısı 11,90 TL, Tariş 300gr Tek Lokmalık Kuru İncir 15,90 TL, Simbat 150gr Çifte Kavrulmuş Karışık Kuruyemiş 15,90 TL, Tariş 150gr Aşurelik Küp Kesim Kuru İncir 3,95 TL, Keyifçe 400gr Cevizli Sucuk 12,90 TL, Keyifçe 400gr Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil 16,90 TL.

Keyifçe 300gr Antep Fıstığı 17,50 TL, Keyifçe 300gr Nar Aromalı Fitil Lokum 17,50 TL, 6'lı Kapaklı Lale Desenli Aşure Kabı 5,90 TL. Nar kg 9,90 TL. Tariş 250gr Kuru Meyve Karışımı 8,50 TL. Kellogg's 340gr Granola Çeşitleri 14,90 TL, Yurdum 830gr Haşlanmış Nohut 5,50 TL. Yurdum 830gr Fasulye Konservesi 5,50 TL, Saban 1000gr Aşurelik Buğday 4,50 TL, Lezzet-i Efsane 1000gr Basmati Pirinç 16,90 TL.