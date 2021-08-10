A101'de bu hafta neler var? A101 12 Ağustos Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

10 Ağustos 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:54

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshiba 55" Ultra HD 4K Smart Led Televizyon, Piranha Full HD PC Kamera, Metal Fan, Led Işıklı Disko Topu, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Stereo Hoparlör, Düdüklü Tencere 5 Litre, 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Nitro 6V Akülü Araba ve Bisiklet Aksesuarları uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 12 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, elektronikten gıda ve deterjanlara kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 12 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD smart LED TV 4299,00 TL, Onvo OV55F350 55" Ultra HD Android Smart Led tv ürünü 3799,00 TL, Onvo OV42250 42" full hd androdid smart tv ise 2299,00 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında; Piranha Gaming Klavye 59,95 TL, Piranha Gaming Kulaklık 69,95 TL, Piranha PUBG Oyun Kolu 19,95 TL. Notebook Soğutucu 49,95 TL, Piranha Büyük Boy Oyuncu Mousepad 29,95 TL, Piranha 1+1 Stereo Hoparlör 34,95 TL, Piranha Kule Parti Hoparlörü 159 TL, Piranha USB PC Oyun Kolu 39,95 TL, Piranha LED Işıklı Disko Topu 59,95 TL. Piranha Metal Fan 37,95 TL, Piranha FullHD PC Kamera 59,95 TL, Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

Arzum Violet Epilasyon Aleti 129 TL. Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 129 TL. Tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilmiş, 2 kademeli hız ayarına sahip, 2 yıl garantili Polosmart Yüz Temizleme Seti 29,95 TL.

A101 12 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL, SEG Çamaşır Makinesi 1999 TL, 2 adet dondurucu bölmeli ve 4 adet dondurucu çekmeceli SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1899 TL, Samsung Cyclone Süpürge 699 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 44,95 TL, Arzum Staryy El Blender Seti 219 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101 12 Ağustos 2021 kataloğuna ayrıca çok sayıda bilgisayar aksesuarı da yer alıyor.

A101'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor.

Kadife Kaymaz salon halısı 6 ve 4 metrekare seçenekleriyle katalogta yer alırken Silikon yastık, lastikli penye çarşaf, pikeler ve pek çok tekstil ürünü A101 kataloğunda Perşembe günü satışa sunulacak.

Kadife Kaymaz Salon Halısı 169 TL, Silikon Yastık 15,95 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL, Çift Kişilik Pike 37,95 TL, Farklı renklerde 2'li Banyo Lifi 3,45 TL, Silk&Blue Kız Çocuk Kapri Tayt 8,95 TL, Seamless Erkek Boxer 14,95 TL.

A101'de bu hafta kışa hazırlık kapsamında konserve hazırlamak isteyenler için kavanoz kapağı 20li paket olarak 9,95 TL'Den geliyor. Arda Cam markalı cam ürünler, Luminarc'dan gelen tabaklar ve ayrıca LAV kalitesiyle gelen bazı cam ürünlerde de fırsatlar dikkat çekiyor.

Ayrıca Hascevher çelik tencere, düdüklü tencere ürünlerinde 129,95 TL ve 95,00 TL fiyat dikkat çekiyor. Benekli Kapaklı Kase 14,95 TL, Keramika Çift Renk Kupa 7,95 TL, Seramik Fırın Kabı çeşitleri 23,50 TL, Nehir Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 69,95 TL, Cem Nero Marble Mini ürünler 29,95 TL, 20'li Kavanoz Kapağı 9,95 TL,

Paşabahçe 8'li Kapaklı Cam Kavanoz 29,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 19,95 TL, Luminarc Pizza Tabağı 19,95 TL, Luminarc Opal Kase 19,95 TL, Luminarc Oval Servis Tabağı 19,95 TL, LAV Keops Cam Bardak 4,95 TL, LAV Renkli Dondurma Kasesi 4,95 TL, Damlatmaz Deri Kılıflı Cam Yağlık 19,95 TL, Ayaklı Cam Eğik Kase 9,95 TL, 4 parça Porselen Fincan Seti 29,95 TL'den geliyor.

A101'de bu hafta çocuklar için de güzel ürünler yer alıyor. MGS Oyun Evi 249,95 TL, 12V Akülü Araba 1199 TL, Piranha Dijital Yazı tahtası 49,95 TL, MGS Oyuncak Sallanan At 64,95 TL, Oyuncak Araba Lazımlık 29,95 TL, Dolu Pedallı ve Römorklu Traktör 219 TL, V-Break fren sistemli 21 vitesli 26 Jant Bisiklet 595 TL'den yer alacak.

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