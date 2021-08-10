ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 11 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

10 Ağustos 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 11:26

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. ŞOK'a bu Çarşamba gelen aktüel ürünlerin satışı, Mart ayının 23'üne kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mobilya ve dekoratif ürünler, oyuncak çeşitleri ve yaklaşmakta olan Aşure Günü'ne Özel ürünler geniş yer kaplıyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, atıştırmalıklardan deterjanlara kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satılıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta mobilyadan züccaciyeye, dekoratif ürünlerden gıdaya varana kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Şok aktüel ürünler kataloğu olan 11 Ağustos 2021 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri dekoratif ürünler karşılıyor.

ŞOK'ta bu hafta çarşamba günü için geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda hem balkon hem de bahçelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, dış ortama uygun olarak üretilmiş çok sayıda mobilya ürünü yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Demonte Zebra TV Ünitesi 299 TL, Dekor Masa Sandalye Takımı 799 TL, Çift yönlü silinebilir dokuma kumaştan üretilmiş, demonte bir şekilde ücretsiz olarak kargo ile teslim edilen Aybüke Köşe Koltuk 849 TL, Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1999 TL, Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1599 TL.

Cam Tablalı Rattan Masa Takımı 1399 TL, 2 adet tek kişilik koltuk, 1 adet çift kişilik koltuk, 1 adet temperli cam sehpadan oluşan Metal Oturma Grubu 1999 TL ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL, Erinöz Metal Oturma Grubu 1.999 TL ve Erinöz 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL fiyatıyla müşterisini sevindirecek.

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünleri arasında yer alan Paşabahçe Desenli Kapak Kavanoz 2,95 TL, Desenli Kavanoz Kapağı 0,55 TL, Luminarc Tatlı Kasesi 6,99 TL, Luminarc Sunum Kasesi 6,99 TL, Kapsül tabanlı cam kapaklı Çelik Tencere 99 TL fiyatla satılacak.

11 Ağustos 2021 Şok kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında Aşure yapımı için gereken tüm ürünler de var. Amigo Dalından Kuru Kayısı 18,95 TL. Amigo Dalından Antep Karası Üzüm 8,95 TL. Amigo Dalından Kuru Üzüm 9,95 TL. Amigo Kabuklu Ceviz 18,45 TL, Amigo Fındık İçi 12,90 TL, Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 3,25 TL, Anadolu Mutfağı Karanfil 2,75 TL. Amigo Badem İçi 15,50 TL, Amigo Dalından Meyve Mix 7,80 TL, Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 13,75 TL, Anadolu Mutfağı Nohut 8,90 TL, Anadolu Mutfağı 29,90 TL, Piyale Aşure 4,45 TL. TMO Kesme İncir 8,95 TL. Altın Yaprak Gülsuyu 4,50 TL, 10'lu Alüminyum Kase 2,99 TL, 'den yer alacak.

ŞOK 11 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda çocuklar için hazırlanmış ürünler de var. Play-Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri 39,95 TL, Kitap çeşitleri 5,99 TL, Oyuncak Balina 9,99 TL, Oyuncak Ahtapot 9,99 TL, Monster Büyük Su Atar 19,95 TL, Monster Küçük Su Atar 14,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Şok kataloğunun bir diğer sayfasında ise dondurmalar, temizlik ve kişisel temizlik ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 10 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!