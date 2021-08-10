BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

10 Ağustos 2021 Salı 17:14 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:14

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Işıklı Scooter, Masa Tenisi Seti, 20 Jant Bisiklet, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon, Rendeli Blender Seti, Heifer Işıklı Kettle ve kırtasiye ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 13 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 13 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Ağustos'un 13 ile 19'u arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve kırtasiye kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM 13 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 65″ UltraHD Smart Televizyon 4999 TL, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL, Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 399 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında yer alan; Polosmart TWS Kulaklık 99,90 TL, Haşere Öldürücü 59,90 TL, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TL, Heifer Işıklı Kettle 119 TL, Fakir 4 Bıçaklı Rendeli Blender Seti 299 TL gibi aktüel ürünler de uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta züccaiye kapsamında ürünlerden; Paşabahçe 2'li Yağlık Sirkelik 9,90 TL, Borcam Kapaklı Tencere 25,90 TL, Desenli Cam Saklama Kabı 4,95 TL, Kitchen Slim Kavanoz 15,90 TL, Kalp Gravürlü Büyük Kase 9,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,95 TL, Servis Pişirme Maşası 16,90 TL, Meyve Sebze Soyucu 14,90 TL, Paslanmaz Çelik Mutfak Gereçleri 17,90 TL, Casilda Home 2'li Oval Tabak 24,90 TL.

Chef's Kek Kalıbı çeşitleri 19,90 TL, 6 Kişilik Yaldızlı Şık Fincan Seti 129,90 TL, Altın Görünümlü Kaşıklık 19,90 TL, Altın Görünümlü Havluluk 19,90 TL, Dolap İçi Organizer çeşitleri 32,50 TL, Altın Görünümlü Mini Bulaşıklık 19,90 TL, Altın Görünümlü Yatay Peçetelik 17,90 TL, Altın Görünümlü Kare Nihale 17,90 TL, Şıklığı ile dikkat çeken Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 8,90 TL, LAV 3'lü Sunum Bardağı 15,90 TL fiyatla satılacak.

BİM kataloğundaki aktüel ürünler arasında kırtasiye ürünleri de kendine yer bulmuş durumda.

Bim aktüel ürünler kataloğundaki okul gereçleri kapsamında; Sulu Kapak Defter 29,90 TL, A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 2,95 TL, Sekreterlik 7,50 TL, Zarf Dosya çeşitleri 3,95 TL, Studi 13 Bölmeli Evrak Dosyası 12,90 TL, Mantar Pano 12,50 TL, 100'lü Şeffaf Dosya 12,90 TL, Maket Bıçağı 12,90 TL, Çift Kullanımlı Yazı Tahtası 6,90 TL, Silici Set 9,90 TL. Yapışkanlı Kağıt 2,50 TL, 12'li jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 18,90 TL. Pon Pon çeşitleri 5,50 TL. 10'lu Keçe 5,90 TL, Boyama Önlüğü 12,90 TL'den satılacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün bulunuyor.

BİM 13 Ağustos 2021 kataloğunda Uçar Oyuncak'tan Oyuncak kamyon çeşitleri 29,90 TL. Piccolo Mondi Oyuncak Çöp Arabası Seti 39,90 TL. Ahşap Bloklar 34,90 TL. Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları 19,90 TL. Farklı çeşitlerde Mutlu Bebek 12,90 TL. Deyim Bende Haydi Anlat Kartları 12,90 TL. Martı Çocuk 3 Boyutlu Masal Kitapları 9,90 TL. Farklı çeşitlerde Karma Hikaye Kitapları 3,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu cuma satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler saymakla bitmiyor. Ayarlanabilir seleli 21 vitesli Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 699 TL, 50kg taşıma kapasiteli Rookie Işıklı Scooter 159 TL ve daha bir çok fırsat ürünü Bu Cuma Bim'de...

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