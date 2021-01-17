BİM'de bu Salı neler var? BİM 19 Ocak 2021 kataloğu

17 Ocak 2021 Pazar 13:14 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 13:14

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri veli oldu. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Saç bakım ürünleri, kremler, duş jeli, şarjlı diş fırçası ve iç çamaşırı çeşitleri gibi birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM 19 Ocak 2021 kataloğu...

BİM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünlerde bu hafta tekstil ve iç giyim doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri ve iç çamaşırları uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM 19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğundaki kozmetik ürünlerin yer aldığı sayfasında; Durulanmayan bakım kremi, saç bakım şampuanı, saç bakım kremi, ağız bakım suyu, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun, bukle belirginleştirici krem, toka, duş jeli, sprey kolonya, katı sabun, kil yüz maskesi, deodorant ve 10’lu tıraş bıçağı yer alıyor.

BİM'e Salı günü gelecek olan ürünler arasında; bebek tulumu, çamaşır takımı, saten gecelik, 7’li çorap, dizaltı pamuklu çorap, bisiklet yaka fanila, erkek atlet, kalın askılı kadın atlet, kız ve erkek çocuk atlet çeşitleri ile çorap çeşitleri yer alıyor.