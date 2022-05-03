BİM'de bu Salı neler var? BİM 3 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta kozmetik grubunda indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Cilt bakım ürünleri ve bujiteri ürünleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM 3 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda Kişisel Bakım ve Takı grubunda çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta Casilli Sporcu Bustiyer 29,90 TL, Rbl 100 ml Bayan Parfüm 29,90 TL, Rbl 150 ml Işıltılı vücut Spreyi 19,90 TL, QuickDish 60 Yaprak 2 yedekli Tüy Toplayıcı 26,90 TL, Naturalove Ponzalı Topuk Törpüsü 13,90 TL, Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,90 TL, Golden Rose Gül Kokulu 120 ml Makyaj Sabitleyici Sprey 26,90 TL, Golden Rose Maskara 26,90 TL, Golden Rose Ruj 19,90 TL, Golden Rose Oje 9,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM^'de bu hafta; Naturalove 2in1 Makyaj Fırçası 27,50 TL, Simple Micellar 100 ml Temizleme Suyu 26,90 TL, Simple 150 ml Yüz Temizleme Jeli 26,90 TL, Simple 75 ml Pürüzsüzleştirici Peeling 26,90 TL, Thlia 100 Gr Sabun 7,90 TL,

Newgen 30 ml Hydrating C vitamini collagen seçenekli Yüz Serumu 22,90 TL, Mara 125 ml Kolay Manikür 24,90 TL, Hobby 60 ml Topuk ve Çatlak Kremi 19,90 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 9,90 TL, Dermokil 3×15 ml Cilt Maskesi 17,90 TL, Dermokil 280 ml Kendin Yap Maske 19,90 TL, Claderm 50 ml Kil Maskesi 9,90 TL, Claderm 30 ml Ayak ve Bacak Maske Çeşitleri 4,90 TL'den satışa sunulacak.

Bim Aktüel Kataloğunda 3 Mayıs 2022 Salı gününden itibaren indirim reyonlarında sizlerin tercihine sunulacak fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi ki; Bu Salı Bimde özenle seçilmiş olan bu ürünler sırasıyla şöyle; Selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olan Doğal Kabak Lif 19,90 TL, Dove 400 ml Şampuan 19,90 TL,

Savon De Luxe 400 ml Sıvı Sabun 19,90 TL, Luxe Perfection 75 ml İpana Diş Macunu 29,90 TL, Pro-expert 25 ml Oral-b Diş İpi 22,90 TL, Brillance Oral-B Diş Fırçası 14,90 TL, Plastik 3'lü Kıskaç Toka seti 12,90 TL, Gloss Can Nazar Boncuklu Bileklik 15,90 TL, Gloss Gözlük Askısı 16,90 TL, Gloss Cam Nazar Boncuklu Kolye 16,90 TL, Naturalove 3'lü Küpe Seti 22,90 TL, Naturalove 6'lı Bigudi 12,90 TL, Lionesse Yaylı Tüy Alma Aleti 5,90 TL'den satışa sunulacak.