BİM'de bu Salı neler var? BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

07 Şubat 2021 Pazar 14:31 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 14:31

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında; Kolye, yüzük, küpe, saç aksesuarları, çorap, iç çamaşırı ve takı standı gibi ürünler yer alacak. BİM'de Salı günü iç giyim ve kozmetik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta iç giyim ürünleri, pijama takımları ve çoraplar doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak. BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kadın – Erkek Parfümleri 16,90 TL, Golden Rose Mystic Romance Likit Mat Ruj 14,50 TL, Naturalove Renkli Kirpik Kıvırıcı 8,95 TL, Naturalove Kolye 8,95 TL, Naturalove Aynalı Metal Takı Askısı 39,90 TL, Yüzük 6,95 TL, Naturalove Küpe 3'lü 8,95 TL, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 15,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Organik diş macunu, ıslak havlu, kil maskesi ve tıraş bıçağı gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar da uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Neutrogena El Kremi 50 ml 7,95 TL. Neutrogena Yağsız Nemlendirici 50 ml 16,90 TL. Neutrogena Günlük Peeling Jel 150 ml 16,90 TL. Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 16,90 TL. Son aktüel ürünlerin dikkat çekici fırsatlarından biri olan makyaj organizeri güzel bir hediye olarak bu hafta geliyor. Kristal Makyaj Organizeri 12,90 TL fiyatı ile Bim aktüel ürünler arasına yerleşiyor. Sayfada kişisel bakım ürünleri de sunan market Bio Smile Organik Diş Macunu 75 ml ürününü 12,90 TL. Parfümlü kolonya 12,90 TL.