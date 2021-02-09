A101'de bu hafta neler var? A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

09 Şubat 2021 Salı 13:27 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 13:27

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü için hazırlanan kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Halı ve sert yüzeylerde etkili temizlik sağlayan, şarj istasyonunda otomatik şarj olan, merdivenlerden düşmeyi engelleyen sensörlere sahip Robot Roomba 606 Robot Süpürge 1599 TL'den yer alıyor. İşte A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğunda SEG No-Frost Buzdolabı 2799 TL, SEG Bulaşık Makinesi 1899 TL, Schafer Türk Kahvesi Makinesi 279 TL, Xioami Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL, Sunny marka Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici 199 TL, Yüz Temizleme Seti 34,95 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 99,95 TL, Arzum Mixtech Multi Blender Seti 299 TL'den satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta başka neler gelecek?

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyasının yanı sıra; Akıllı robot süpürge, cep telefonu, Televizyon, No Frost buzdolabı, nevresim takımları ve daha birçok üründe büyük indirimler var. A101'de bu hafta sevgililer Günü kapsamında hediyelik ürünler de yer alıyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta Toshiba 55V5B63DT Ultra HD Smart Led TV 4299 TL, Andorid işletim sistemine sahip, Eba TV uyumlu ve 2 yıl garantili UltraHD Android Smart Led TV 2999 TL, Hızlı şarj özellikli, 8Mp ön kameralı ve yüz tanıma özellikli 2 yıl garantili Xioami Redmi9 Cep Telefonu 2299 TL'den raflardaki yerini alacak.

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.

A101 11 Şubat 2021 aktüel ürünlerin arasında; Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici, Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı, Schafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi, Remington Beard Boos Sakal Kesme Makinesi, Solar Akıllı Saat, ABS Laptop Çantası, JWIN JD-201 Dijital Duvar Saati, Rapido Ofis Koltuğu, Çift Kişilik Nevresim Seti, Nouvelle Bambu Yastık, Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye, LAV Altın Yıldız Serisi 12 Parça Çay Seti, Aynalı Banyo Dolabı, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap ve çok daha fazlası yer alıyor.

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