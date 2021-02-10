10 Şubat 2021 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:22

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. Her hafta raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM'de bu haftanın aktüel ürünleri arasında; Çamaşır Kurutma Makinesi, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi, Saç Kurutma Makinesi ve cam baskül gibi ürünlerdeki indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu Cuma gelecek ürünler arasında başka neler var? İşte haftanın aktüel ürünler kataloğu.

BİM 12 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Elton 43" FHD Smart Televizyon, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Fakir Rhapsody Blender Seti, Kumtel Mini Fırın, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi, Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi, LAVA Hibrit Izgara Tava, Fakir Harvey Saç Düzleştirici, Aksesuar ve Takı Dolabı, SCHWARTZ Şarjlı Profesyonel Saç Kesme Makinesi, Altus Cam Baskül, Dönen Başlıklı Diş Fırçası, Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici, Pilsan Yer Karosu, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan, Alüminyum Kurutmalık, Kız Çocuk Lisanslı Welsoft Lol Patik, Casio Kol Saati ve tekstil ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta çocuklar için de oyuncak çeşitleri yer alıyor. Oyuncak grubunda; Yer Karosu, Oyuncak Şeker Arabası, Tekli Arabalar, Metal Kutu Magnetli Oyunlar, Barbie Bebek ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, cam set üstü ocaktan züccaciye ürünlerine, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makinesinden giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta beyaz eşya ve hediyelik ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Telefon Tutucu 3,95 TL, Kalıcı Oje Seti 89,90 TL, Aksesuar ve Takı Dolabı 169 TL, Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL, Ütü Masası 179 TL gibi uygun fiyatlara birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta satılacak tekstil ürünlerinde; Kalpli Yastık 12,90 TL, Kız Çocuk Lisanslı Welsoft Lol Patik 7,95 TL, Kadın Nakışlı Petik 9,95 TL, Kadın İncili Peluş Terlik 19,90 TL, Çocuk Welsoft Uyku Bandı 4,90 TL. Kadın Göz Bandı 6,95 TL, Çapraz Çanta 19,90 TL, Kadın Desenli Yelek 19,90 TL, Erkek Flanel Spor Eşofman Altı 34,90 TL, Kadın Fermuarlı Welsoft Sweat 34,90 TL, Kadın Spor Eşofman Altı 29,90 TL. Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 29,90 TL, Çocuk Oduncu Gömlek 19,90 TL, Çocuk Desenli Triko Tayt 14,90 TL'den raflarda yerini alacak.