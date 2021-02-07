ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

07 Şubat 2021 Pazar 17:19 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 17:19

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler müşterinin beğenisine sunuldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerin satışı, Şubat ayının 2'sine kadar sürecek. Peki ŞOK'a bu hafta neler gelecek? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çeşitli ürün yelpazesinde farklı ürünler yer alıyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, mutfak istiyaçlarından mobilyaya birçok ürün indirimli oalrak satışa sunuldu. İşte ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; Tekstil ürünleri, teknolojik ürünler, mutfak araç ve gereçleri, döküm tava ve tencereler uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta Sevgililer Günü'ne özel ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. Sevgililer Günü'nün de yaklaşmasıyla birlikte hediyelik ürünlerde büyük fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Lazer Epilasyon Cihazı, Filtre Kahve Makinesi, Laptop Çantası, Akıllı Robot Süpürge, ütü, traş makinesi ve hediyelik dekoratif ürünler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Hediyelik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; Filtre Kahve Makinesi 179 TL, Lenova Bluetooth Kulaklık 89.90 TL, Lenova S2 Akıllı Saat 369 TL, Tefal Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Goldmaster 7'si 1 arada Erkek Bakım Seti 159 TL, Sinbo Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 69,90 TL, Braun Expert Lazer Epilasyon Cihazı 2999 TL, Xiaomi Robot Vacoom Map Akıllı Robot Süpürge 2,299 TL'den satışa sunulacak.

Dekoratif ve tekstil ürünlerinde; Aloe Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 99,90 TL, Ayrıca Aloe Vera Nano Yastık 32,95 TL ve Kapitoneli Yastık Koruyucu 2'li 18,95 TL, ABS Laptop Çantası 74,90 TL, Bir diğerinde ABS Makyaj Çantası 59,90 TL, Dekoratif Kaktüs / Suculent 12,90 TL, Tekli Çerçeve 5,99 TL ve 7'li Çerçeve 9,99 TL, Gardırop İçi Askılı 3 Katlı Raf 19,95 TL, Yumuşak Tüylü Çok Amaçlı Paspas 16,95 TL. Kırlent Kılıfı Çeşitleri 5,99 TL. Alezler de indirimde: Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL ve Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 27,95 TL.