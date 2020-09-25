BİM'de bugün neler var? 25 Eylül 2020 BİM Cuma günü kataloğu

25 Eylül 2020 Cuma 10:09 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 10:09

BİM'in Cuma günü kataloğundaki ürünler satılmaya başlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev ihtiyaçlarında ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de bugün satışa sunulan ürünler arasında eman tencere ve tava çeşitleri, spor malzemeleri, kahve makinesi, dijital baskılı halı gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte 25 Eylül 2020 BİM Cuma günü kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. 25 Eylül 2020 BİM Cuma günü kataloğundaki aktüel ürünlerin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM'e bu hafta; Ömür boyu garantili termos, eşofman takımları, spor malzemeleri, spor ayakkabılar, hurç, çekmece düzenleyici, elektrikli süpürge, oyuncak çeşitleri ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'de bugün satılan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.