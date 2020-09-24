A101'de bu hafta neler var? A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler satışta!

24 Eylül 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:15

A101 aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğunda yine kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve spor aletlerindeki indirim göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında porselen yemek takımı, bulaşık makinesi, ve termosifon gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda bulaşık makinesi, televizyon, Oppo telefon, akıllı saat ve daha birçok üründe büyük indirimler var. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101'de bu hafta indirime giren aktüel ürünler.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, ekmek yapma makinesi, dikiş makinesi, elektrikli çaycı ve daha birçok ürün kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

Ayrıca okulların başlamasıyla birlikte A101'de indirimli olarak satılan kırtasiye ürünlerindeki indirimler devam ediyor. A101'de okulların başladığı hafta öğrencilerin ve velilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri 2020 kataloğunda birçok okul malzemesi müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'de haftanın fırsatlarında okul ihtiyaçlarının dışında teknolojik ürünler ve mutfak araç gereçleri geliyor.

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

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