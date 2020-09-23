ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler satışta! ŞOK'ta bu hafta neler var?

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:21

ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu satışa sunuldu. . ŞOK'ta bu hafta; sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte duvar ve tavan boyaları satılıyor. Ayrıca okulların başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünleri öğrencilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a bu hafta gelen indirimli ürünlerde boya ve tadilat malzemeleri yer alıyor. Bi’Boya Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 44,95 TL, Silikon Tabancası 5,99 TL , Derz Temizleyici 0,5 Litre 29,95 TL, Akrilik Mastik boya 9,99 TL gibi uygun bir fiyat ile satılacak.

ŞOK'ta bu hafta; Çok Amaçlı Askı Tutucuyu 6,99 TL’den satacak. Topraklı Priz 5,99 TL, gibi çok uygun bir fiyat ile markette yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta; İnox Aspiratör 109 TL, 2 kapaklı 4 bölmeli Ayakkabılık 139 TL, 4 basamaklı Merdiven 64 TL, Küçük boy Valiz 89 TL, ABS Orta Boy Valiz 99 TL, ABS Büyük Boy Valiz 109 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'A BU HAFTA NELER GELECEK?

Alpina Inox Aspiratör 109 TL, Katlanır Masa 79,90 TL, 3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL, Ayakkabılık 139 TL, Kabin Boy Valiz 89,90 TL, Orta Boy Valiz 99 TL, Büyük Boy Valiz 109 TL, Çok Amaçlı Askı Tutucu 6,99 TL, Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL, Bi’Boya Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 44,95 TL, Bi’Boya Silikonlu Mat İç Cephe Boyası 7,5 Litre 64,90 TL, Bi’Boya Su Bazlı Parlak Comfort Boya 0,75 Litre 44,95 TL, Bi’Boya Profesyonel Sil Astar 3,5 Kg 19,95 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 3,50 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 4 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 4,50 TL, Plastik Saplı Rulo Fırça 10 cm 3,50 TL, Plastik Saplı Rulo Fırça 20 cm 6,99 TL, Kalekim Silikon Mastik 280 ml 12,95 TL, Kalekim Akrilik Mastik 280 ml 9,99 TL.

Silikon Tabancası 5,99 TL, Kalekim Derz Temizleyici 0,5 Litre 29,95 TL, Lisanslı Oyuncak Kutusu 19,95 TL, GoKidy Uzay Köpük Tabancası 19,95 TL, GoKidy Asa Köpük 4,99 TL, 4in1 Puzzle 12,95 TL, GoKidy Yarış Pisti 49,95 TL, İlk Kartlarım Serisi 4,99 TL, Aytaç Fermente Sucuk 220 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 2×1008 ml 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)