24 Eylül 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:07

ŞOK okul malzemeleri 2020 satışı devam ediyor. ŞOK'ta aktüel ürünlerin yanı sıra kırtasiye ürünleri de satılmaya devam ediyor. ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül ayının sonuna kadar satılmaya devam edecek. Peki ŞOK okul malzemelerinde neler var? ŞOK okul malzemeleri 2020

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Eylül ayının sonuna kadar satılmaya devam edecek. Bu hafta okullar kısmen açıldı. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, öğretmenlerin istedikleri kırtasiye malzemelerini almaya devam ediyor. ŞOK'ta ayrıca 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK okul malzemelerinde neler var? İşte ŞOK okul malzemeleri 2020

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.

ŞOK okul malzemeleri 2020 kataloğunda da okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri Eylül sonuna kadar satılmaya devam edecek.

ŞOK okul malzemelerinde; kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. MEB Müfredatına uygun olarak üretilmiş İngilizce Kartlar 12,95 TL. İngilizce Çarpım Tablosu 2,50 TL. Yıkanabilir ve su geçirmez özellikli Boyama Önlüğü 9,99 TL. Gokidy Oyun Hamuru 5,99 TL. Tutkal 2,99 TL, Beslenme Kabı 4,99 TL. Frozen Lisanslı Matara 9,99 TL'den raflarda yerini aldı.

ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2020

ŞOK'ta bu hafta; Çalışma Sandalyesi 199 TL. Parlak beyaz suntalamdan üretilmiş Kitaplık 99,90 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 9,95 TL. Desenli Proje Çantası 12,95 TL. Tahta Silgisi 2,50 TL. Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL. Zımba Seti 5,75 TL. Çok Amaçlı Bez Çanta 6,99 TL. Beslenme Örtüsü 1,99 TL. Çocuk Bez Maske 3’lü Set 7,50 TL. Mantar Pano 9,50 TL. Gokidy 2’li Tahta Kalemi Seti 7,99 TL.

ŞOK okul malzemeleri 2020 kataloğunda okul ihtiyaçlarının tamamına yönelik ürünlerle karşılaşmak mümkün ki bu ürün gruplarından birisi de çanta çeşitleri. Suluk bölmeli, sırt ve omuz destekli, bir çok lisans seçeneği bulunan Lisanslı Anaokulu Çantası 19,95 TL. Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası 34,95 TL. Ön cepli Desenli Okul Çantası 36,95 TL. Serigraf baskı ve reflektörlü Spor Okul Çantası 36,95 TL. Lisanslı Kalem Çantası 5,99 TL. Desenli Kalem Çantası 6,50 TL.Desenli Etiket 1,50 TL. Farklı renklerde Rulo Kap 0,99 TL. Eğlenceli Keçe Sticker 3,99 TL. 10’lu Fon Kartonu 1,95 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK okul malzemeleri 2020 kataloğunda bu hafta kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. MEB Müfredatına uygun olarak üretilmiş İngilizce Kartlar 12,95 TL. İngilizce Çarpım Tablosu 2,50 TL. Yıkanabilir ve su geçirmez özellikli Boyama Önlüğü 9,99 TL. Gokidy Oyun Hamuru 5,99 TL. Tutkal 2,99 TL, Beslenme Kabı 4,99 TL. Frozen Lisanslı Matara 9,99 TL'den satışa sunulacak.

Tel dikişli 100 yaprak A4 Defter 5,99 TL. Tel dikişli 80 yaprak A5 Defter 2,99 TL. Kareli ve çizgili seçeneklerinin yer aldığı 60 yaprak A4 Defter 3,25 TL, Not Defteri 1,99 TL, Spiralli Resim Defteri 3,99 TL, Şeffaf Zarf Dosya 0,99 TL, Körüklü Dosya 10,95 TL, Baskılı Zarf Dosya 1,99 TL, Keçeli Kalem, A4 Poşet Dosya 4,95 TL. Flüt 4,99 TL. Abaküs, sayı boncuğu ve sayı fasülyesinden oluşan Sayı Seti 9,99 TL, Kalemtraş 1,99 TL, İnce Uçlu Keçeli Kalem 7,99 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı, Silgi, Yapıştırıcı Set, Makas, Pergel, İletki, gönye ve cetvelden oluşan Çizim Seti 2,25 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK okul malzemelerinde ; Faber Castel Kırmızı Kalem 9,99 TL. Faber Castel 12’li Kuru Boya Kalem Seti 21,95 TL. Faber Castel 12’li Sulu Boya 14,95 TL. Faber Castel 12’li Pastel Boya 14,95 TL. 5’li Tükenmez Kalem 8,99 TL. Kurşun Kalem 9,99 TL. Pritt 12’li Mum Boya 11,95 TL. Pritt Stick Yapıştırıcı 10,95 TL. Çift Hazneli Su Kabı 4,50 TL. Suluboya Fırçası 7,99 TL. Tuval 13,95 TL. Boya Paleti 2,25 TL, Rotring Visuclick Uçlu Kalem 9,99 TL. Rotring Jel Kalem 7,99 TL. Mercanlı Kurşun Kalem 7,99 TL. Bant ile birlikte satışa sunulan Bant Kesici 3,50 TL. Çift Taraflı Kalem Kutusu 7,99 TL'den satılacak.