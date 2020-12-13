13 Aralık 2020 Pazar 15:33 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:33

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında kişisel bakım ve takı aksesuarlarındaki fırsatlar göze çarpıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Takı standı, led ampüllü makyaj aynası, yüz temizleme cihazı gibi birçok üründe sürpriz indirim var. Peki BİM'e bu Salı gelecek ürünler neler? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 15 ARALIK 2020 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta kozmetik ve takı çeşitleri doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Işıltılı takılar, törpü, makyaj fırçaları, yüz masaj aleti, far paletleri, dekoratif ampül çeşitleri, takı standı, led ampüllü makyaj aynası, yüz temizleme cihazı uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de ayrıca; Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, bebek bezi çeşitleri ve çamaşır yumuşatıcılarında da indirim var.

BİM'DE BU SALI İNDİRİMDE OLAN ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı 89,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 39,90 TL

Jenny & Willy XLarge Bebek Bezi 60'lı 47,90 TL

Jenny & Willy Maxi Bebek Bezi 86'lı 47,90 TL

Jenny & Willy Junior Bebek Bezi 70'li 47,90 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 25,90 TL

Omo Sıvı Deterjan 1950 ml + Yumoş Yumuşatıcı 1008 ml 32,90 TL

Miss Sıvı Arap Sabunu 2,75 Litre 14,90 TL

AKS Yüzey Temizleyici 4 Litre 11,90 TL

Güleç Çok Amaçlı Temizleyici 4 Litre 13,90 TL

Güldal Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 4 Litre 13,90 TL

Hydroclean Sirkeli Temizleyici 750 ml 5,50 TL

Güldal Ocak / Fırın Köpük Temizleyici 500 ml 5,95 TL

Ecco Soft Peçete 200'lü 4,50 TL

İdeal Buzdolabı Poşeti 3'lü 5,95 TL

Signal Diş Macunu 75 ml 13,90 TL

Quickdish Mikrofiber Bez 5'li 8,95 TL

Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 7,95 TL

Parex Ovma Teli 4,95 TL

Quickdish İnox Sünger 2'li 4,95 TL

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 4,50 TL

Marmara Sprey Limon Kolonyası 110 ml 4,95 TL

Led Ampullü Makyaj Aynası 49,90 TL

Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL

Cep Boy Vücut Parfümü 5,95 TL

Pomelos Parfümlü Kolonya 250 ml 16,90 TL

Takı Standı 37,90 TL

Işıklı Harfli Pano 44,90 TL

Golden Rose Maskara 17,90 TL

Golden Rose Crayon Matte Ruj 12,90 TL

Golden Rose Mini Metalik Oje 4,95 TL

İnci Kaplamalı Far Paleti 24,90 TL

Simple Pürüzsüzleştirici Peeling 17,90 TL

Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 15,90 TL

Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 10,95 TL

Dekoratif Ampul 29,90 TL

Dekoratif Yıldız Ampul 29,90 TL

Dekoratif Ampul Duy Aparatı 29,90 TL

İnci Kurdele Toka 5,95 TL

İnci Taç 9,95 TL

Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu 100 ml 14,90 TL

Roomstar Oda Kokusu 500 ml 12,90 TL

Dantelli El Portföy Çantası 12,90 TL

Naturalove Dekoratif Kitap Kutu 9,95 TL

Naturalove Desenli Kokulu Mum 12,90 TL

Selfie Işığı 14,90 TL

4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 24,50 TL

Kadın Hediye Kutulu Simli Çorap 2'li 11,90 TL

Kadın Slip Çamaşır 6,95 TL

Erkek Boxer 7,95 TL

Naturalove Işıltılı Bileklik 6,95 TL

Naturalove Işıltılı Kolye 6,95 TL

Naturalove Işıltılı Küpe 5,95 TL

Naturalove Işıltılı Taç 8,95 TL

Naturalove Işıltılı El Portföy Çantası 39,90 TL

Naturalove Işıltılı Törpü 3'lü 5,95 TL

Naturalove Simli Fondöten Süngeri 9,95 TL

Naturalove Işıltılı Makyaj Fırçaları 9,95 TL