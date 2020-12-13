13 Aralık 2020 Pazar 16:40 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 16:40

ŞOK 16 Aralık 2020 aktüel ürünler satışa sunuldu. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Emsan 7 parça tencere takımı, led lambalar ve narenciye sıkacağı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK 16 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; dekoratif ürünleri satışa sunuluyor. Mini Abajur 29,95 TL, A6 Işıklı Harfli Pano 34,95 TL, 10'lu Led String Aydınlatma 34,95 TL, 50'li Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma 49,95 TL ve Mandallı Led Dekoratif Işık 29,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 16 Aralık Kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak mutfak ürünleirnde ise Kollu Narenciye Sıkacağı 119 TL, Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL, 4'lü Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 26,95 TL. Desenli Cam Ürünler 6,99 TL, 2'li Lazer Kesim Bıçak 4,99 TL, 4'lü Titiz Area Saklama Kabı 9,99 TL. Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 15,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç / Sütlaç Kasesi 10,95 TL, Tava / Tabak Rafı 14,95 TL ve Cambu Borosilikat 3'ü 1 Arada French Press 24,95 TL olacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan giyim ve tekstil ürünleri arasında; Giyim ve ev tekstili ürünlerinde Kadın Termal Tayt 14,95 TL, Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL, 140x140 cm Sofra Bezi 6,50 TL, 3'lü Kurulama Bezi 7,99 TL, Kadın Ev Babeti 9,99 TL. Hayvan Figürlü Çocuk Panduf 27,95 TL ve Chantale Kadın / Çocuk Kışlık Pamuk Havlu Çorap 5,99 TL'den yer alıyor.

ŞOK'a gelecek olan ürünlerde mutfak ihtiyaçları doğrultusunda;Paşabahçe Varıo Kulplu 4’lü Bardak 26,95 TL. Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL. Desenli Cam Ürünleri 6,99 TL. 4’lü Saklama Kabı 9,99 TL, Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL. Muhteşem fırın yemekleri yapabileceğiniz Toprak Güveç Tencere 15,95 TL. Vıa Pot 6’lı Toprak Güveç-Sütlaç Kasesi 10,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca; Esse 7 Parça Tencere Seti 499 TL, CAMBU markası ile yüksek ateşe dayanıklı Borosilikat 3’ü Bir Arada French Press 24,95 TL, Paslanmaz çelik 3’lü Bıçaklara sahip olan Silikon kaydırmaz tabanlı Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, Tava-Tabak Rafı 14,95 TL ve 2’li Lazer Kesim Bıçak 4,99 TL'den raflarda yerini alacak.

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