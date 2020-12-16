BİM'de bu hafta neler var? 18 Aralık 2020 BİM aktüel ürünleri

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:57

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM Cuma kataloğunda bu hafta tekstil ürünleri ve spor malzemelerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Cam davlumbaz, türk kahvesi makinesi, Cam set üstü ocak, Mini fırın ve düdüklü tencere dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta fermuarlı kadın ve erkek polar, pijama takımları, polar battaniye, patikler ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Televizyon, elektrikli süpürge, çamaşır kurutma askısı, ütü, ütü masası, karnıyarık tenceresi, krep tavası, tepsi çeşitleri ve ne alırsan 3,45 TL olan plastik ürünler ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Fakir Sport Blender ve Sürahi, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Dijitsu 50" Uydu Alıcılı Smart Televizyon, Perilla İki Katlı Büyük Kurutmalık, Casilda Home Ütü Masası, Fakir Buharlı Ütü, Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı, Kadın - Erkek Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat, Polosmart Akıllı Bileklik, Şemsiye, Yoga / Pilates Matı, Voit Boks Torbası, Dambıl Seti 2x2 Kg, Erkek Fermuarlı Oduncu Gömleği, Pilates Çemberi, Polar Battaniye 130x170 cm, Bonera Vita Düdüklü Tencere, Koridor Barfiksi, Ahşap Yer Sofrasıgibi fırsat ürünleri yer alıyor.

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Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL

Fakir Yumurta Pişirme Makinesi 79 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL

Dijitsu 50" Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2.799 TL

Perilla İki Katlı Büyük Kurutmalık 89,90 TL

Casilda Home Ütü Masası 99,90 TL

Casilda Home Petek Kurutmalık 13,90 TL

Fakir Buharlı Ütü 199 TL

Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TL

Kadın - Erkek Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat 32,90 TL

Şemsiye 29,90 TL

Çocuk Penye Yelek 14,90 TL

Kadın Çanta 24,90 TL

Çocuk Pullu Çanta 14,90 TL

Çocuk Uyku Bandı 4,95 TL

Çocuk Toka Seti 13,90 TL

Sluban Eğlenceli Bloklar 24,90 TL

Süs Limon Ağacı 9,95 TL

Çim Saçlı Oyuncak 3,95 TL

Figürlü Dekoratif Yastık 36x36 cm 12,90 TL

Nazlı Bebek 49,90 TL

Kurbağa Oyunu 5,95 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TL

Koridor Barfiksi 49,90 TL

Pilates ve Yoga Silindiri 39,90 TL

Pilates Çemberi 24,90 TL

Yoga / Pilates Matı 29,90 TL

Loop Bant Seti 12,90 TL

Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL

Dambıl Seti 2x2 Kg 29,90 TL

Dynamic Şınav Barı 2'li 24,90 TL

Dynamic El Egzersiz Topu 9,95 TL

Dynamic 4 Yönlü Egzersiz Seti 24,90 TL

Dynamic Egzersiz Çekme Kayışı 89,90 TL

Çok Fonksiyonlu Gym Bar 44,90 TL

Dizlik 16,90 TL

Voit Boks Torbası 49,90 TL

Polosmart Dijital Baskül 39,90 TL

Letoon Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 39,90 TL

Letoon Erkek Eşofman Takımı 99,90 TL

Letoon Erkek Eşofman Altı 49,90 TL

Kabin Tipi El Çantası 19,90 TL

Kumtel Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 389 TL

Kumtel Mini Fırın 169 TL

Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

Bonera Vita Düdüklü Tencere 99,90 TL

Altın Yaldızlı Kase 3'lü 24,90 TL

Ahşap Yer Sofrası 59,90 TL

Kiwi Çay Makinesi 149 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 21,90 TL

Borcam Tırtıklı Kare Tepsi 19,90 TL

Paşabahçe Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TL

Tereyağlık / Kahvaltılık 4,95 TL

Naturalove Bambu Tuzluk Biberlik 29,90 TL

LAV Ajda Çay Seti 12 Parça 22,90 TL

LAV Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 3'lü 12,90 TL

LAV Büyük Kase 9,95 TL

Kağıt Muffin Kalıbı 12'li 4,50 TL

Chef's Kek Kalıbı 19,90 TL

Contalı Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 14,90 TL

RAKLE Dekorlu Meşrubat Bardağı 510cc 7,50 TL

Melamin Dikdörtgen Tepsi 17,90 TL

Melamin Kaşıklık 6,95 TL

Güpürlü Runner Seti 3'lü 24,90 TL

Dantelli Masa Örtüsü 150x220 cm 36,90 TL

Güpürlü Çanta 38x38 cm 9,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

Casilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 195x215 cm 129 TL

Letoon Kadın - Erkek Softshell Mont 99,90 TL

Kadın - Erkek Ev Terliği 19,90 TL

Kadın Süper Soft Pijama Takımı 69,90 TL

Kız - Erkek Çocuk Süper Soft Pijama Takımı 49,90 TL

Kadın Kadife Eşofman 29,90 TL

Polar Battaniye 130x170 cm 19,90 TL

Kadın Wellsoft Ponponlu Patik 9,95 TL

Erkek Fermuarlı Oduncu Gömleği 32,50 TL

Kadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TL

Lüks Simli Seccade 39,90 TL

Kadın Simli Bandana 9,95 TL

Efektli Kadın Panço 19,90 TL

Kadın - Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,90 TL

Erkek Welsoft Patik - Terlik 9,95 TL