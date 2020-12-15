A101'e bu hafta neler geliyor? A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

15 Aralık 2020 Salı 14:10 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:10

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu Buzdolabı, çamaşır makinesi, araç içi teyp, araba için multimedya sistemi ve araç içi kamera satılacak. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101'de bu hafta; HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Piranha Dijital Yazı Tahtası, QCY TWS Bluetooth Kulaklık, SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı, SEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi, Homend Royaltea Çay Makinesi, Singer Buharlı Ütü, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici, Fantom Carbon Dikey Süpürge, Piranha Araç İçi Koltuk Arkası Organizeri, Oto Boyun Yastığı 2'li, Piranha Type-C Oto Multimedya Sistemi, Piranha Oto Teyp, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta otomobil aksesuarları ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Araç içi paspas, Direksiyon kılıfı, Antifrizli cam suyu ve koltuk arkası organizer bulunuyor. İşte A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda 2 sayfa otomobil aksesuarlarına ayrılmış durumda. Bu hafta A101'e mutfak için ev aletleri de kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

A101 aktüel kataloğunda özellikle araç aksesuarları geniş yer kaplıyor.

A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında bulunan oto araç gereçleri ve aksesuarlarında; Bluetooth, Android ve IOS uyumlu uzaktan kumandalı, 1080p video oynatıcılı Piranha Titan C Type Oto Multimedya Sistemi 579 TL, Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu 49,95 TL, Piranha Oto Çakmaklık Çoklayıcı ve Şarj Aleti 19,95 TL, Park ve yol çift kameralı, kaza anı kayıt özellikli, fotoğraf çekebilen, dahili mikrofonu ile ses kaydı yapabilen Araç İçi Yol kayıt ve Park Kamerası 299,95 TL, Oto Sürgülü Kol dayama 69,95 TL, Dijital Lastik Basınç Ölçer 24,95 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL, 2’li Oto Boyun Yastığı 19,95 TL, Oto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TL, Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Araç İçi Telefon Tutucu 9,95 TL, Derece Radyatör Antifrizi 22,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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