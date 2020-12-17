Cumartesi Pazar BİM, A101, ŞOK market açık mı? Hafta sonu BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

17 Aralık 2020 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 15:34

Cumartesi Pazar BİM, A101, ŞOK market açık mı? sorusunun yanıtı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Peki Hafta sonu BİM, ŞOK, A101 kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte sokağa çıkma yasağında hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulunmuştu.

CUMARTESİ-PAZAR (HAFTA SONU) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİM, A101, ŞOK AÇIK MI?

Corona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler belirli saatlerde açık olacak. İşte Cumartesi Pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

HAFTA SONU BİM, A101, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumartesi ve pazar günleri BİM, ŞOK, A101 gibi marketler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketlerin çalışma saatleri 10.00 ile 20.00 arası olarak belirlendi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Hafta sonu çalışma saatleri ise 10.00- 17.00 arası.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Hafta sonu çalışma saatleri ise 10.00- 17.00 arası.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu çalışma saatleri ise 10.00- 17.00 arası.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor. Hafta sonu çalışma saatleri ise 10.00- 17.00 arası.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

* Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

* Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

BİM'de bu hafta neler var? 18 Aralık 2020 BİM aktüel ürünleri

A101'de bu hafta neler var? A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? (ŞOK 16 Aralık 2020)