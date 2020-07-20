BİM'e cuma günü neler gelecek? 24 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki BİM'e Salı günü için neler geldi? Mutfak eşyalarından banyo malzemelerine kadar çeşitli ürünle dolan BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar var. Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin bu hafta salı günü için hazırlanan kataloğunda yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor. BİM'e bu salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...
BİM'e Salı günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Katlanabilir kamp sandalyesi, kamp lambası, oyuncak çeşitleri, çocuk kıyafetleri ve kurban için taşıma sepeti (derin leğen) yer alıyor.
BİM HAKKINDA
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.