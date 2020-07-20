A101'e bu hafta neler geliyor? A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:13

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, akıllı saat, kulaklık, keramika kahvaltı seti, kek kalıpları, valiz çeşitleri ve 2 kapaklı çekmeceli dolap kaçırılmaz fırsatla geliyor. A101'e Kurban Bayramı için gerekli erzaklar da geliyor. Bayram şekerleri, çikolatalar, kıyma makinesi, bıçak bileme makinesi ve derin dondurucu raflarda yerini alacak. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 22 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu