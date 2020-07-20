ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 22 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu haftanın ürünleri yayınlandı. Temmuz'un 22'sinde satışa sunulacak olan ŞOK kataloğundaki aktüel ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta mutfak araç gereçlerindeki indirim göze çarpıyor. ŞOK'a bu hafta düdüklü tencere, tava çeşitleri, çelik çaydanlık ve çelik tepsi çeşitleri geliyor. Haftanın fırsatlarında bir önceki katalogda gelen ürünler de ŞOK market raflarında satışa sunuluyor. ŞOK'a bu hafta bayram şekerleri ve çikolatalar da geliyor. İşte 22 Temmuz Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta saklama kapları, porselen kahvaltı seti, yemek takımı ve çay fincan setindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, mini fırın, televizyon ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

ŞOK 22 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Philips 32″ Ultra İnce FullHD Uydu Alıcılı Smart Led TV 1749 TL. TV Askı Aparatı 29,95 TL. HDMI Kablo 12,95 TL. Geniş iç hacmi ile ön plana çıkan emaye tepsi ve ızgarası ile birlikte satışa sunulan, otomatik kapanma özellikli, 2 yıl garantili Şamdan Mini Fırın 219 TL. İnce panelli, alüminyum filtreli, led aydınlatmalı ve 2 yıl garantili Alpina İnox Aspiratör 109 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta kurban bayramı öncesi bıçak ve satır çeşitleri indirimli fiyatla müşteriye sunuluyor. Ahşap Saplı Bıçak 9,99 TL. Attlas Balta 29,95 TL. Ahşap Kesim Panosu 19,95 TL. Attlas Kılıç Testere 199 TL. Attlas Taş Motoru 129 TL. Farklı renklerde Esnek Taşıma Kovası 14,95 TL, Amerikan Servis 12,95 TL. Masa Örtüsü 19,95 TL. Minder 6,99 TL. Mutfak Önlüğü 6,99 TL. Fırın Eldiveni 6,99 TL. Tekli Tutaç 1,99 TL. Nakışlı Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL. ABS malzemeden üretilmiş, 2 yıl garantili Büyük Boy Valiz 109 TL. Orta Boy Valiz 99,90 TL. Kabin Boy Valiz 89,90 TL, Paslanmaz çelikten üretilmiş 2 yıl garantili Vivaldi Düdüklü Tencere 249 TL. Çelik Tava 69,90 TL. Kendiliğinden süzgeçli Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 99,90 TL. Hediye kutulu, 24 parçadan oluşan, paslanmaz çelikten üretilmiş Kılıçlar Çatal Bıçak Kaşık Seti 179 TL. Kumsal Krep Tava 24,95 TL. Kumsal Wok Tava 34,95 TL. Tava 36,95 TL. Kavurma ve Gözleme Sacı 39,95 TL. Çelik Köfte tepsisi 18,95 TL. Çelik Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL. Kütahya Porselen Çay Fincan Seti 54,90 TL. Kütahya Porselen Naturaceram Yemek Seti 99,90 TL. Bone Kahvaltı Seti 99,90 TL. Çelik Saklama Kabı 18,95 TL. Lav Artemis Çay Seti 27,95 TL. Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL. Metal Kapak Kavanoz 9,99 TL. Fresh Yağlık 9,99 TL. 3’lü Eskitme Zigon Sehpa 199 TL'den satışa sunulacak.