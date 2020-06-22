BİM'e Salı günü neler gelecek? BİM 23 Haziran 2020 ürünler kataloğu yayınlandı

22 Haziran 2020 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:58

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta da mutfak erzaklarıyla müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu hafta Salı günü dondurulmuş ürünler geliyor. Bu hafta BİM aktüel 23 Haziran 2020 indirim kataloğunda; Dondurma çeşitleri dikkat çekiyor. BİM'e bu salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte 23 Haziran BİM'e gelecek aktüel ürünler kataloğu

BİM'e Salı günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Reçel, dondurma, donduurlmuş ekmek ve simit gibi gıda ürünleri yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.