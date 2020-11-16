Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

16 Kasım 2020 Pazartesi 11:24 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:24

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kişisel bakım ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok indirim BİM'de Salı günü raflarda yerini alacak. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte BİM 10 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunuldu. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Makyaj Aynası Aydınlatması, Kumtel Cam Davlumbaz, XO EDT Kadın-Erkek Parfüm, Kumtel Mini Fırın, Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi, Şeffaf Dekoratif Süs, Chef's Tava Seti 2'li, Şarjlı Damacana Su Pompası ve Arnica Blender Seti uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun birinci sayfasında bir çok ünlü markanın Kişisel Bakım Ürünleri ilk sayfada epeyce yer aldığını görüyoruz.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında bu hafta yer alan ürünler ise; uzun zamandır kampanya listesinde görmek istediğiniz yine ünlü markaların Çikolata grubu ürünleri büyük indirimlerle sizlerin tercihine sunulacak.

Makyaj Aynası Aydınlatması 27,90 TL

XO EDT Erkek Parfüm 22,90 TL

XO EDT Kadın Parfüm 22,90 TL

Kaş / Kirpik Bakım Serumu 8 ml 27,90 TL

Elidor Süper Saç Kremi 170 ml 12,90 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 29,90 TL

Golden Rose Dudak Koruyucu 9,95 TL

Golden Rose Pudra Silky Touch 11,50 TL

Note Lipgloss 12,90 TL

Note Sculpt Maskara 19,90 TL

Note Ultra Black Eyeliner 14,90 TL

Flormar Kajal Liner Deep Black 8,95 TL

Mara Saç Maskarası 12,90 TL

Yüz Maskesi 4,95 TL

Kolojen Göz Çevresi Maskesi 30'lu 6,95 TL

El Bakım Maskesi 7,95 TL

Ayak Bakım Maskesi 7,95 TL

Aktif Karbon Siyah Burun Bandı 7,95 TL

Mara Kolay Manikür 150 ml 9,95 TL

Simple Yüz Temizleme Jeli 150 ml 17,90 TL

Cire Aseptine Nemlendirici Bakım Kremi 30 ml 1,95 TL

Neutrogena Ayak Bakım Kremi 13,90 TL

Naturalove Eğimli Ayak Törpüsü 5,95 TL

Nascita 3 Boyutlu Profesyonel Saç Fırçası 12,90 TL

Naturalove Kurdeleli Kadife Toka 6,95 TL

Taç 9,95 TL

Okey Prezervatif 17,90 TL

Derby Tıraş Paketi 14,90 TL

Solingen Seyahat Seti 14,90 TL

Naturalove Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 6,95 TL

XO Kadın Deodorant 150 ml 7,95 TL

Milka Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 300 gr 16,50 TL

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Kare Çikolata 100 gr 8,95 TL

Kahve Dünyası Bademli Kare Çikolata 100 gr 7,95 TL

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Gofret Gofrik Mini 125 gr 11,90 TL

Oreo Hindistan Cevizi Kremalı Bisküvi 192 gr 8,50 TL

Luppo Çikolata Dolgulu Kek Sufle 4x40 gr 7,50 TL

Wapps Karamelli Çikolata Kaplamalı Bisküvi 65 gr 2,50 TL

Dido Gofret 37 gr 1,75 TL

Wapps Kek 50 gr 1,45 TL

Delites Bisküvi 120 gr 1,95 TL

Dankek Islak Kek 40 gr 1 TL

Laviva Süt Dolgulu Çikolata 35 gr 1,45 TL

Deluxe Yumuşak Kurabiye 114 gr 4,95 TL

9 Kat Tat Muzlu Gofret 114 gr 2,95 TL

Dankek Frambuazlı Rulo Kek 235 gr 5,50 TL

Conee Çikolata Parçalı Fındık Kremalı Külah 6x25 gr 7,50 TL

Minis Bitter Çikolatalı Gofret 117 gr 7,50 TL

Veni Çikolatalı Portakallı Gofret 110 gr 2,95 TL

Koska Halis Tahin Helva 400 gr 9,95 TL

Krispi Ketçaplı Kraker 92 gr 1,95 TL