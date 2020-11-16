ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Oyuncu Koltuğu, Çalışma masası, bebek bezi çeşitleri, porselen yemek takımı ve bot çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 18 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta mutfak ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Kütahya Porselen Vera Bone Kare Yemek Takımı 899 TL, Kek Fanusu 29,95 TL, Çay Tabağı 6’lı 14,95 TL, Paşabahçe Desenli Çay Seti 26,95 TL, Desenli Termos 22,50 TL, Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 19,95 TL, Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL, Çocuk Bot 34,95 TL, Termo tabanlı Kadın – Erkek Bot 39,95 TL, Ayakkabılık 139 TL, Rampage 24″ Oyuncu Monitörü 1299 TL'den satışa sunulacak.

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ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler;

Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça 899 TL

Rampage RM-344 24" Oyuncu Monitörü 1.299 TL

Rampage KL-R88 Oyuncu Koltuğu 899 TL

Rampage KB-R57 X-Jammer Oyuncu Klavye 89,90 TL

Rampage RM-K27 X-Jammer Oyuncu Kulaklık 99,90 TL

Rampage SMX-R47 X-Jammer Oyuncu Mouse 79,90 TL

Oyuncu Çalışma Masası 249 TL

Ayakkabılık 139 TL

Desenli Termos 22,50 TL

Melamin Katlı Kurabiyelik 16,95 TL

Melamin Dalgalı Tepsi 9,99 TL

Melamin Kaşık Altlığı 4,99 TL

Melamin Çay Tabağı 6'lı 14,95 TL

Paşabahçe Patisserie Tabak 32,2 cm 12,95 TL

Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 19,95 TL

Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 Parça 26,95 TL

Borcam Dikdörtgen Tepsi 1900 cc 24,95 TL

Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL

Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL

Kadın Akrilik Uyku Çorabı 5,99 TL

Kadın / Erkek Bot 39,95 TL

Çocuk Bot 34,95 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 1350 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Namet Dana Fermente Sucuk 220 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)