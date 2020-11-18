Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:30

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelen ürünler arasında Elektrikli ısıtıcı, nostaljik radyo, elektrikli süpürge, filtre kahve makinesi ve mutfak ürünleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta tekli chester koltuk, lambader, çekmeceli yan sehpa ve bench kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Borcam tepsi çeşitleri ve kek kalıpları, ütü masası, Kumtel Cam Davlumbaz, Kahve ve Baharat Öğütücü, Filtre Kahve Makinesi, Çay Makinesi, Arnica Blender Seti ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Cam Davlumbaz, XO EDT Kadın-Erkek Parfüm, Kumtel Mini Fırın, Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi, Şeffaf Dekoratif Süs, Chef's Tava Seti 2'li, Şarjlı Damacana Su Pompası, Arnica Blender Seti gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

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