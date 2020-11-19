ŞOK'a bu hafta sonu neler gelecek? ŞOK 21-24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

19 Kasım 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:09

ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler ve tekstil ürünleri yer alıyor. ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerde; Havlu çeşitleri ve kişisel bakım ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta elektronik ürünler de indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'a bu hafta sonu neler gelecek? İşte ŞOK 21-24 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 21-24 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu satılacak olan ev aletleri özellikle kadın müşterilerin yüzünü güldürecek.

Her hafta aktüel ürünleri raflarında müşterilerine sunan marketlerarasında yer alan ŞOK marketleri yeni haftada raflarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğunu yayımladı.

HAFTA SONU ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı 399 TL

Sinbo Tost Makinesi 149 TL

Sinbo Saç Maşası 59 TL

Sinbo Sakal Tıraş Makinesi 69,90 TL

Ahşap Mandallı Resimlik / İpli Kara Tahta 11,95 TL

Plastik Elbise Askısı 6'lı 4,99 TL

Kurutmalık 49,95 TL

Ütü Masası 79,90 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL

Lüks Cam Sıvı Sabunluk 12,95 TL

Waffle Kurulama Bezi 5,99 TL

Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL

Gezer Kadın Peluş Terlik 16,95 TL

Gezer Erkek Baskılı Terlik 16,95 TL

Pijama Alt 22,95 TL

Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL

El Yüz Havlusu 2'li 12,95 TL

Nakışlı Banyo Paspas Takımı 2'li 39,95 TL

Şekilli Hayvanlar 8,99 TL

GoKidy Yazar Kasa 29,95 TL

Halka Atma Oyuncağı 19,95 TL

Kovalı Kinetik Kum Seti 9,99 TL

4'ü 1 Arada Puzzle 12,95 TL

ŞOK'a bu hafta neler geldi? 18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu 50 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Colgate Mikro İnce Siyah Diş Fırçası 1+1 12 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 10 TL (23 - 24 Kasım'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 8'li 8 TL (23 - 24 Kasım'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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