A101'de bu hafta neler var? A101 19 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

17 Kasım 2020 Salı 12:05 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 12:05

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Dik süpürge, tost makinesi, 3'lü sahan seti, kek kalıpları ve 2 ayrı televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan indirim kataloğundaki fırsatlar haberimizde yer alıyor.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e; Toshiba ve HI-LEVEL LED televizyon, Piranha Tablet, SEG A+ Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi, Arzum Mixtech Multi Blender Seti, Aprilla Saç Şekillendirici, Fantom Carbon DC 1000 Dik Süpürge, Silk&Blue Bay Tam Fermuar Polar Üst, Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Uzun Kol Pijama Takımı, Tost Makinesi, elektrikli cezve, Valiz Çeşitleri, Bay Softshell Mont, Mini Mutfak Gereçleri ve 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, kışlık giyim ürünleri, portatif ütü, bulaşıl makinesi, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.599 TL

HI-LEVEL 32HL550 32" Uydu Alıcılı Led Televizyon 999 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL

Piranha Tablet 499 TL

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

Piranha 10.000 mAh Type-C Powerbank 49,95 TL

SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.599 TL

SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.699 TL

Arzum AR1062 Mixtech Multi Blender Seti 269 TL

Kiwi KSI 6450 Portatif Dikey Ütü 159 TL

Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL

Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 45 TL

Taç TTM 102 Tost Makinesi 199 TL

Aprilla AHS 2025 Saç Şekillendirici 65 TL

Fantom Carbon DC 1000 Dik Süpürge 179 TL

Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TL

Aksu Döküm Kek Kalıpları 75 TL

Aksu Sahan Seti 3'lü 165 TL

Hascevher Armada Çaydanlık 99 TL

Papilla Çift Taraflı Balık Tavası 55 TL

4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL

Seramik Sunum Tabağı 4,95 TL

Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL

Desenli Ekmek ve Şef Bıçağı Çeşitleri 12,50 TL

Harf Desenli Su Şişesi 6,50 TL

Mini Mutfak Gereçleri 5,95 TL

Cam Yağlık / Sirkelik 4,95 TL

LAV Harf Desenli Kupa 495 TL

Loock's ABS Kabin Boy Valiz 85 TL

Loock's ABS Orta Boy Valiz 95 TL

Loock's ABS Büyük Boy Valiz 105 TL

Kız / Erkek Çocuk İçi Polar Şişme Mont 65 TL

Bay Softshell Mont 95 TL

Erkek Süveter 17,95 TL

Kız / Erkek Çocuk Kazak 17,95 TL

Silk&Blue Bay Tam Fermuar Polar Üst 34,95 TL

Silk&Blue Bayan Wellsoft Sabahlık 44,95 TL

Bay Kışlık Kasket 11,95 TL

Bay Atkı 8,95 TL

Bayan Kışlık Bandana 7,95 TL

Bayan Kışlık Kasket 19,95 TL

Marie Claire Bayan Slip 3'lü 9,95 TL

Silk&Blue Bay Boxer 5,95 TL

Marie Claire Bayan Desenli Kaplı Sütyen 15,95 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL

Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Uzun Kol Pijama Takımı 21,95 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Boxer 5,95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Slip 2'li 6,95 TL

Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Atlet 6,95 TL

ŞOK'a bu hafta (18 Kasım 2020) neler geliyor?

Bu Salı BİM'e neler geldi? BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu