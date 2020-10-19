Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:50

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulan indirimli ürünleri arasında Torku marka gıda malzemeleri ve kozmetik ürünler yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler geldi? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta tekstil ürünleri kaçırılmaz fırsatla geliyor. Bu salı BİM'de; Sabahlık, saten gecelik takımı, sporcu taytı, sporcu bralet, bebek bezleri, bebek şampuanı, hindistan cevizi yağı gibi birçok ürün indirimli fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan tekstile varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. İşte BİM'e bu Salı gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğunun ilk sayfasında bebek bezi, granül sabun, bebek sabunu, ıslak havlu, bebek bakım örtüsü, bebek kolonyası, slikon parmak diş fırçası, deodorant, tarak, saç fırçası, yara bandı, el yüz ve vücut kremi, dudak balmı ve kolye gibi ürünler bulunuyor.

BİM aktüel ürünlerin ikinci sayfasında; İkinci sayfada ise desenli saten gecelik, pijama takımı, sporcu çorabı, tenis çorabı, müsli, sporcu taytı, yıkanabilir çocuk maskesi, sporcu bralet, fıstık ezmesi, proteinli süt, çörekotlu kraker, protein bar, antep fıstıklı hurma bar, kepekli ince grissini ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.