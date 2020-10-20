20 Ekim 2020 Salı 16:30 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:30

Bu hafta A101 kataloğunda Perşembe günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler belli oldu. Her hafta birbirinden çeşitli ürünü indirimle müşterisine sunan A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda elektronik ürünlerden tekstile, gıdadan mutfak araç gereçlerine kadar birçok üründe büyük indirim var. Peki Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Bu hafta A101 kataloğundaki ürünler arasında; Düdüklü tencere, balık tavası, kulaklık çeşitleri, elektrik süpürgesi ve yüz temizleme cihazı bulunuyor. İşte 22 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 kataloğundaki aktüel ürünlerin indirim listesi haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu hafta A101 kataloğunda; Akıllı bileklik, kulaklık çeşitleri, elektrik süpürgesi, ütü, saç kurutma makinesi, siyah nokta giderici yüz temizleme cihazı, yüz temizleme masaj aleti, çay makinesi, elektrikli cezve, kablosuz tıraş makinesi, el mikseri kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte Bu hafta A101'e gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

A101'de bu hafta; Düdüklü tencere, balık tavası, desenli termos, piza tabağı, kek kalıbı çeşitleri, saklama kapları, 5 raflı kitaplık, çamaşır kurutmalık, valiz çeşitleri, oyuncak çeşitleri, spor araç gereçleri, temizlik malzemeleri, battaniye, çocuk pjama takımları, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 AKTÜEL KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led Tv 2.999 TL

HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 1.899 TL

SEG SRF2832 A+Buzdolabı 1.599 TL

SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.399 TL

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.599 TL

5 Raflı Kitaplık 99,95 TL

Çamaşır Kurutmalık 75 TL

Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL

Sunny Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL

Yui Siyah Nokta Giderici Cilt Temizleme Cihazı 99,95 TL

Arzum Starmix El Mikseri 99,95 TL

Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 75 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 199,95 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL

Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 69,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

Lenovo Kulaklık 29,95 TL

Piranha Akıllı Bileklik 49,95 TL

Toshiba 16 GB Micro SD Kart 24,95 TL

Sonos Mikrofonlu Kablolu Kulaklık 24,95 TL

Piranha Dual USB Kablo 12,95 TL

Loock's ABS Kabin Boy Valiz 85 TL

Loock's ABS Orta Boy Valiz 95 TL

Loock's ABS Büyük Boy Valiz 105 TL

Triathlon Pilates Yoga Matı 173x61cm 39,95 TL

Yoga Pilates Matı 180x65cm 29,95 TL

Dambıl Seti 2x5 Kg 39,95 TL

Kapı Barfiks Barı 39,95 TL

Hascevher Düdüklü Tencere Seti 3,5 Litre + 7 Litre 139,95 TL

Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 30cm 39,95 TL

Manuel Multi Doğrayıcı Karıştırıcı 24,95 TL

Metaltex Kek Kalıbı Çeşitleri 19,95 TL

Pandeli Kızartma Tenceresi 34,95 TL

Desenli Termos 1,2 Litre 22,50 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000cc 8'li 17,50 TL

Paşabahçe Kavanoz 660cc 8'li 14,95 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu 4,50 TL

Plastik Saplı Mini Mutfak Gereçleri 4,95 TL

Rooc Renkli Bıçak 2'li 4,95 TL

Keramika Makarna Tabağı 26cm 11,50 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 275cc 2'li 10,95 TL

Granit Görünümlü Seramik Fırın Kabı 8,50 TL

Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL

Ceviz Kıracağı 6,95 TL

Rende 5,95 TL

Kesim Panosu 9,95 TL

Arcopal Zelia Yemek Tabağı / Kase 16cm 4,95 TL

Oval Servis Tabağı 33cm 14,95 TL

Opal Kase 27cm 14,95 TL

Pizza Tabağı 32cm 14,90 TL

NoFrost Saklama Kabı 1,2 Litre 2,95 TL

Bonbon Kristal Saklama Kabı Seti 8,50 TL

Sofra Bezi 130x140cm 5,95 TL

Yağlık / Sirkelik 1000cc 4,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200cm 22,95 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220cm 26,95 TL

Silk&Blue Çocuk Polar Pijama Takımı 29,95 TL

Silk&Blue Bayan Polar Pijama Takımı 39,95 TL

Do-Re-Mi Bayan Külotlu Çorap 5,95 TL

Do-Re-Mi Bayan Diz Altı Çorap 2,95 TL

Lisanslı Masa Sandalye Takımı 54,95 TL

Lisanslı Çocuk Siperlik 8,95 TL

Yıkanabilir Desenli Yetişkin Maske Çeşitleri 3,95 TL

Tüm Dersler Soru Bankası 8,95 TL

Oyuncak Kutulu Mini Fırın Çamaşır Makinesi 18,95 TL

Oyuncak Şehrin Kırılmazları 18,95 TL

Oyuncak Zıp Zıp Kafalar 2,95 TL

Etkinlik ve Boyama Kitabı 3,95 TL

Polisiye Kitap Çeşitleri 5,95 TL

BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler satışta! Bu Salı BİM'de neler var?

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