21 Ekim 2020 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:41

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelecek olan ürünler arasında Elektrikli tekli ocak, set üstü inox ocak, 4 bölmeli çok amaçlı dolap ve oyuncak çeşitleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte haftanın aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Çift kişilik bambu yorgan, soley çift kişilik çarşaf yastık takımı, kapitone yastık alezi, post halı, dolap düzenleyici, battaniye çeşitleri ve giyim ürünleri ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerin bu hafta Cuma günü satışa sunulacak olan kataloğunda; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü, Cam Kahve Cezvesi, Katı Meyve Sıkacağı, Elektrikli Fan, Elektrikli Mini Isıtıcı, Elektrikli Tekli Ocak, Kumtel Set Üstü İnox Ocak, Saç Düzleştirici, Tava, Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı, Yorgan, Battaniye, Yatak Alezi, Post Halı, Tencere, bardak seti,

Kazak, Eşofman, pijama takımları, Kadın Patik Terlik, ayakkabı, şemsiye, Çocuk Pijaması, Kışlık Çocuk Terliği, Oyuncak Plastik Puset, Oyun Hamuru Seti, Çocuk kitapları, 2 kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kitaplıklı Çalışma Masası, Hobi Masası, Katlanır Yer Sofrası gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

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