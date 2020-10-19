ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 21 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:58

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında ev ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; saklama kabı, bebek bezleri, ekonomik çamaşır deterjanı gibi birçok ürün Çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK'ta bu Çarşamba, mutfak aletlerinde ve kişisel bakım ürünlerindeki indirim dikkat çekiyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 21 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Dekoratif Sabunluk + Vazo Set 12,95 TL’den satılıyor. Köşeli Bulaşıklık 26,90 TL, Dikdörtgen Baskılı Tepsi 44,95 TL ve Kapitoneli Yastık 14,95 TL’den sizlerle oluyor. Ürünler Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 149 TL, Çift Kişilik Bambu Nano Yorgan 99,90 TL ve Bambu Nano Yastık 50×70 cm 29,95 TL'den satılacak.

Bu haftanın Şok kataloglarında Çift Kişilik Kapitone Yatak Koruyucu 34,95 TL, Tek Kişilik Kapitone Yatak Koruyucu 24,95 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Takımı 29,95 TL ve ayrıca Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Takımı 24,95 TL, Havlu ve Kurulama Bezi Seti 14,95 TL, Kadın Peluş Terlik 21,95 TL ve Kapitoneli Yastık Koruyucu 2’li 18,95 TL'den satışa sunacak.

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyatı ile Pril Hepsi 1 Arada Tablet 30’lu 17 TL’den satılacak. Diğer üründe ise Aytaç Fermente Sucuk 220 gr 13 TL, Paşabahçe İconic 1Lt Matara 9,99 TL, İconic 0.5 Lt Matara 7,99 TL, Borcam Güveç Kabı 11,95 TL, Mantı Kabı 13,90 TL, Kek Kalıbı 64,90 TL, Kapitoneli Yastık 14,95 TL, Kapitone Tek Kişilik Yatak Koruyucu 24,95 TL, Çift Kişilik Kapitone Yatak Koruyucu 34,95 TL'den satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu