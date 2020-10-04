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Ekonomi

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

04 Ekim 2020 Pazar  16:23 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 16:23
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BİM Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak ihtiyaçlarında ve kozmetik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Torku marka ürünlerdeki indirimler ve kozmetik ürünleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu..

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta kozmetik sayfasında; Kırışıklık karşıtı krem, dekoratif yastık, şampuan-saç kremi, makyaj temizleyici, makyaj aynası, sıcak su torbası ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Gıda ürünlerine bir sayfa ayrılan BİM aktüel kataloğunda; Torkü 5 litre Ayçiçek yağı, tereyağı, sucuk, labne, bisküvi çeşitleri ve Torku sürülebilir çikolata uygun fiyattan satışa sunulacak.

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