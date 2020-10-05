ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 7 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

05 Ekim 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:28

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin yanı sıra geçen ay satışa sunulan ŞOK kırtasiye ürünleri de satılmaya devam ediyor. ŞOK 7 Ekim 2020 kataloğunda bu hafta bebek ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar...

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda ; Desenli Tonton Tabure, GoKidy Mama Sandalyesi, Bebek Güvenlik Ürünleri, Anne Yanı Bebek Yastığı, 80x80 cm Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü, Klozet Adaptörü, Tekerlekli Oyuncak Kutusu, Bul-Tak Kaplumbağa, Tren Şehri 52 Parça, Işıklı Çocuk Çizme, Tekerlekli Oyuncak Kutusu, GoKidy İlk Yaş Aktivite Masası ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Bebeland yeni doğan ıslak havlu 16,95 TL, Dalin bebek şampuanı 19,90 TL, Rebul parfümlü kolonya çeşitleri 6,45 TL, Gillette Blue 3 taraftar paketi altılı 27,90 TL, Sleepy Natural soft Mega paket 16,90 T, Finish Quantum tablet 64’lü 59,90 TL, Bingo toz deterjan 10 kilogram 44,95 TL, Kızılay karpuz Çilek aromalı maden suyu 6,45 TL, Lezzetlim dana kuşbaşı 400 gram 18,50 TL, Lezzetlim Anne Köftesi tadında 18,90 TL, Lezzetlim dana kıyma 400 gram 16,50 TL, Bebek reflü yatağı 49,95 TL'den satışa sunulacak.