Carrefoursa Ramazan kolisinde neler var, kaç TL? Carrefoursa Ramazan kolisi 2023 fiyatları

Carrefoursa Ramazan erzak paketlerindeki ürünler belli oldu. Ramazan ayında uygun fiyata bakliyat, sıvı yağ ve erzak almak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin Ramazan kolilerini merak ediyor. Carrefoursa'da indirimli ürünlerin yer aldığı 4 ayrı Ramazan paketi bulunuyor. Peki Carrefoursa Ramazan kolisinde neler var? Carrefoursa Ramazan kolisi kaç TL? İşte Carrefoursa Ramazan kolisi 2023 fiyatları ve içindeki malzemeler

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ 2023 FİYATLARI

Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan ihtiyaç duyacağınız onlarca ürün tek bir kolide. Ramazanın bereketini sofralarınıza getiren ve özel olarak hazırlanan ramazan kolilerini hem eviniz hem de ihtiyaç sahipleri için satın alabilirsiniz.

Carrefoursa, 2023 yılı için hazırladığı Ramazan paketlerini satışa sundu. Bu sene CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi 549,90 TL, CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi 429,90 TL, CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi 349,90 TL, CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi 229,90 TL'den satılacak. İşte Carrefoursa Ramazan paketlerinin içeriği

CARREFOURSA KLASİK RAMAZAN KOLİSİ 229,90 TL



CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CARREFOURSA SÜPER RAMAZAN KOLİSİ 349,90 TL



CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Helva 200 G

Selva İrmik 500 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CARREFOURSA MEGA RAMAZAN KOLİSİ 429,90 TL



CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Bor Toz Şeker 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket

Tat Domates Salçası 830 G

Cem Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Lokman Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

CARREFOURSA LÜKS RAMAZAN KOLİSİ 549,90 TL



CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Bor Toz Şeker 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet Çay 48'Li

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G - 2 Paket

Selva İrmik 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Cem Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Lokman Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G

Bağdat Kekik 20 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Seftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

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