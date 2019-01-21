10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3419
  • 6,0852
  • 220.314
  • 98.582
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

D-8 ülkeleri ticareti ortak kart ile yapacak

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Başkan Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) ticareti "D8P Card" ile yapacak.
 
D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.
 
Enerji konusundaki çalışmalar sürüyor
 
2019 yılında üye ülkeler arasında, özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedeflediklerini aktaran Dato Ku Jaafar Ku Shaari, enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
 
Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Turizm, çalışma yapmayı planladığımız potansiyel alanlardan birisi. Umuyoruz ki 2019'da imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşması, 'Preferantial Trade Agreement' (PTA) anlaşması doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz" dedi.
 
Sabiha Gökçen'den D-8 ülkelerinin vatandaşlarına hızlı geçiş imkanı
 
Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşmasının hayata geçeceğini ve aktif olarak kullanılacağını belirten Dato Ku Jaafar Ku Shaari şöyle konuştu:
 
"Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak."
 
D8 ülkeleri nedir?
 
1997 yılında Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde 8 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olan D-8'de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gelmiş geçmiş en yetenekli otomobil seçildi

Gelmiş geçmiş en yetenekli otomobil seçildi

İstanbullular merakla bekliyor! Sona gelindi

İstanbullular merakla bekliyor! Sona gelindi

Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu

Saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Beyaz Saray: İki lider anlaştı

Beyaz Saray: İki lider anlaştı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA