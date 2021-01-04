Emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emekli zammı 2021

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:20

Memur ve emeklilere verilecek olan zam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda Memur ve emekli zammı 2021 ne kadar oldu? Emekli ne kadar zam alacak? sorularının cevabı da milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte memur maaşı ve emekli maaşı zammı belli oldu. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. İşte Memur ve emekli zammı 2021 ile ilgili son gelişmeler...

Enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zamları doğrultusunda memur ve Emeklilerin ne kadar zam alacağı netleşti. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanmış oldu. İşte yeni yılda memur ve emekliye yapılacak olan zam oranı

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Böylece memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları belli oldu.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA ALINACAK

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ENFLASYON FARKI SON 6 AYA GÖRE HESAPLANIYOR

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memur ve memur emeklisi geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

Enflasyon açıklandı! Son 6 aylık enflasyon ne kadar oldu?