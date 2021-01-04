Memur maaş zammı nasıl hesaplanır? Memur net maaş hesaplama 2021

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:19

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur Memur ve emekli zammı 2021 netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda memur zammı ve emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak. Memur net maaş hesaplama ile zamlı maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emekli ve memur maaşına yapılacak olan zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Peki Memur maaş zammı nasıl hesaplanır? Memur net maaş hesaplama robotu ile ne kadar maaş alacağınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

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Hesaplama net maaş üzerinden yapılmıştır. Vergi oranları ve diğer kesintiler nedeniyle farklılık gösterebilir.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Memurlara yapılacak olan zam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda Memur maaş zammı nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı da milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte memurların zamlı maaşı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak. Haberimizde yer alan Memur net maaş hesaplama robotu ile ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte Memur zammı 2021 ile ilgili son gelişmeler...

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zamları doğrultusunda memur ve Emeklilerin ne kadar zam alacağı netleşti. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanmış oldu.

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Böylece memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları belli oldu.

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.



Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

ENFLASYON FARKI SON 6 AYA GÖRE HESAPLANIYOR

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Memur ve memur emeklisi geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet yılı, kıdem yılı ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından memurların da emekli aylığı bağlama oranı yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik önem taşıyor.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA ALINACAK

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.