04 Ocak 2021 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 16:27

En düşük SSK emekli maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Bağ-Kur, Memur ve SSK emekli maaşı da netleşti. 13 milyona yakın Bağ-Kur ve SSK emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alacak. Emekli ve memur maaşına yapılacak olan zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Peki SSK emekli maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük SSK emekli maaşı 2021

SSK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bağ-Kur ve SSK ve emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte SSK emeklilerinin alacağı en düşük maaş belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 TL oldu.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 TL 2.420 TL

SSK (2000 SONRASI) 1.500 TL 1.500 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 TL 1.763 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 TL 1.662 TL

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ MAAŞI 2021

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 2 bin 410 liraya yükseldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,37 oranında zam alacak.

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin maaşı5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin maaşı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin maaşı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Enflasyon rakamlarına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 TL’ye yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL’ye yükselecek.

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