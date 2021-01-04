04 Ocak 2021 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 14:03

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur Memur ve emekli zammı 2021 netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak. Emekli maaşı ve ikramiye hesaplama robotu haberimizde yer alıyor. SGK'nın yapmış olduğu hesaplama roboru ile emekli maaşı ve ikramiye hesaplaması yaparak zamlı maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emekli ve memur maaşına yapılacak olan zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Peki Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? Emekli maaşı ve ikramiye hesaplama robotu ile ne kadar maaş alacağınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

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Hesaplama net maaş üzerinden yapılmıştır. Vergi oranları ve diğer kesintiler nedeniyle farklılık gösterebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşına yapılacak olan zam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda emelki ikramiyesi nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı da milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte emeklilerin alacağı en düşük maaş belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak. Haberimizde yer alan emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama robotu ile ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte emekli zammı 2021 ile ilgili son gelişmeler...

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL VE NEREDEN HESAPLANIR?

Emekli maaşı ve ikramiyesi belirli şartlara göre her yıl zamlanarak yeniden hesaplanıyor. E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemi yapmak için:

SGK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE HESAPLAMA sayfasına tıklayarak gerekli bilgiler girildikten sonra sorgula butonuna tıklayarak alacağınız ikramiye ve maaş bedelini görebilirsiniz.

Özel sektör çalışanları kıdem tazminatı hesaplama yöntemi ile ikramiye hesaplayabilirler.

Enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zamları doğrultusunda memur ve Emeklilerin ne kadar zam alacağı netleşti. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanmış oldu.

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Böylece memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLDU?

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak.

2021 memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı memur ve emekli maaşları) -

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,37 oranında zam alacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla 1335 TL’den 1447 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

DOKTORA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 607-911 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

Enflasyon rakamlarına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 TL’ye yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL’ye yükselecek.

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