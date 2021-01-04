04 Ocak 2021 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:48

Enflasyon açıklandı mı? sorusunun yanıtı, bu rakamlara göre belirlenen maaş zamları doğrultusunda merak ediliyordu. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Buna göre; Son 6 aylık enflasyon ne kadar oldu? İşte yeni yılda memur ve emekliye yapılacak olan zam oranı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.

Böylece, yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları belli oldu.

SON 6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK? SSK VE BAĞ-KUR 2021 MAAŞ ZAMMI

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA ALINACAK

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ENFLASYON FARKI SON 6 AYA GÖRE HESAPLANIYOR

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.