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Ekonomi

Enerji ithalatı faturası ekimde azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekim ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 27,8 azalarak 5 milyar 379 milyon 917 bin dolar oldu.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Enerji ithalatı faturası ekimde azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 379 milyon 917 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ekimde bu rakam 7 milyar 451 milyon 432 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 27,8 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 milyon 943 bin 12 tona çıktı.

  • enerji ithalatı
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  • dolar harcaması

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