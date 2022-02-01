Engelli maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ve engelli maaşı hesaplama 2022

1 Şubat 2022 Salı 13:19 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 13:19

Engelli maaşı ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım, 65 yaş ve engelli aylıklarının yükseldiğini açıkladı. Buna göre Evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 engelli maaşı hesaplama tablosu.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL'ye, %40-69 arası engelli maaşının 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli maaşının 1.298 TL'ye, evde bakım yardımının 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Engel durumuna göre değişen engelli maaşı engel oranı yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 lira olacak.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıkladı.

Engelli maaşı 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişilere veriliyor. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekiyor.

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

ENGELLİ MAAŞI HESAPLAMA 2022

Memur maaş katsayısı X Gösterge Rakamı X 3 = Net Engelli Yardım Aylığı

Engelli oranı %40-69 arasında olan vatandaşlara

Mevcut: 661,13 lira

Yeni: 842.81 lira

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 lira

Yeni: 1.264,20 lira ödenecek.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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